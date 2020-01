Direkt gesetzt: Kevin Vogt, hier mit Werders Co-Trainer Thomas Horsch, soll den Bremern schon in Düsseldorf helfen. (nordphoto)

Beim Abschlusstraining für den Rückrundenauftakt bei Fortuna Düsseldorf bekam man einen ersten Eindruck davon, was am Sonnabend auf dem Feld passieren dürfte: Neuzugang Kevin Vogt gab als Organisator in der Defensive den Ton an und gefiel durch konsequente Zweikämpfe und deutliche Kommandos. In dieser Rolle wird er auch im Auftaktspiel agieren, der aus Hoffenheim ausgeliehene 1,94-Meter-Mann steht sofort in Werders Startelf.

Auch beim Abschlusstraining fehlte derweil Florian Kohfeldt, der sich eine Fußverletzung zugezogen hatte. Gegen Mittag wurde Werders Cheftrainer zwar mit einem Auto zum Weserstadion gebracht, blieb während des Trainings aber im Kabinentrakt. Während sich die Mannschaft am Nachmittag mit dem Zug auf den Weg nach Düsseldorf machte, wurde Kohfeldt mit einem Auto ins Rheinland gefahren. Beim Spiel soll er auf der Bank sitzen, jedoch kann er den Fuß noch nicht richtig belasten.

Bittencourt offenbar mit Problemen

Ob Leonardo Bittencourt denn seinen Fuß nach Sprunggelenksproblemen wieder voll belasten kann, ist nach den Eindrücken aus dem Abschlusstraining offen und dürfte sich erst am Spieltag entscheiden. Bittencourt, ebenfalls eine Leihgabe aus Hoffenheim, wäre wichtig für Werders Spiel. Er könnte auf der rechten Außenbahn oder etwas zentraler im offensiven Mittelfeld für den nötigen Schwung und für Torgefahr sorgen.

In der Abwehr steht Werder vor einem lang ersehnten Moment: Kapitän Niklas Moisander und Neuzugang Ömer Toprak sollen erstmals seit dem 24. August (2:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim am 2. Spieltag) wieder gemeinsam in der Startelf stehen.

So könnte Werder spielen:

Pavlenka - Toprak, Vogt, Moisander - Bittencourt, M. Eggestein, Friedl - Osako, Klaassen - Rashica - Sargent