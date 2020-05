Kevin Vogt musste noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. (nordphoto)

Die Freude war groß bei Werder über den Sieg in Freiburg, doch es gab auch zwei Wermutstropfen. Kevin Vogt und Marco Friedl mussten verletzt ausgewechselt werden. Vogt habe sich früh im Spiel eine Hüftprellung in einem Zweikampf zugezogen, sagte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Abpfiff. „Er hat erst noch auf die Zähne gebissen, das zeigt seine Mentalität.“ Wie lange Vogt mit der Verletzung ausfalle, sei unklar.

Auch bei Friedl gibt es noch keine genaue Diagnose. Der Linksverteidiger sagte bei Sky, dass er schon zur Pause Probleme gehabt habe. Bei einer Rettungsaktion machte er dann in der Schlussphase einen großen Schritt. Dabei habe es in den Oberschenkel „hineingezogen“, schilderte Friedl, zeigte sich aber optimistisch: „Ich denke nicht, dass es was Schlimmeres ist.“

Da Werder jedoch schon am Dienstagabend gegen Mönchengladbach spielt, drohen Vogt und Friedl verletzt auszufallen. Dazu fehlt Philipp Bargfrede wegen seiner Gelb-Roten Karte. Kohfeldt muss seine Mannschaft also wahrscheinlich umbauen.