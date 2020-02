Kevin Vogt musste in Leipzig wegen einer Knieverletzung vorzeitig vom Platz. (nordphoto / Kokenge via www.imago-images.de)

Werder muss im Abstiegskampf auf Kevin Vogt verzichten. Der Verteidiger erlitt im Spiel gegen Leipzig einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie. Laut erster Einschätzung fällt Vogt, der am Sonntagvormittag eine MRT-Untersuchung durchführen ließ, für die Spiele gegen Dortmund und Frankfurt aus.

„Das Knie ist zum Glück stabil, im MRT ist kein Schaden am Bandapparat zu erkennen. Aber es ist eine sehr schmerzhafte Verletzung. Das Knie muss sich jetzt beruhigen. Wir gehen von keiner monatelangen Verletzung aus, aber gegen Dortmund und Frankfurt wird er auf jeden Fall nicht dabei sein“, erklärt Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt.