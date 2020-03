Kevin Vogt kehrt schneller als gedacht zurück. (nordphoto)

„Kevin hat wieder trainiert und steht für das Pokalspiel zur Verfügung“, sagte Kohfeldt am Dienstagmorgen währende der Pressekonferenz vor dem Duell in Frankfurt (Mittwoch, 20.45 Uhr). Vogt hatte sich kürzlich gegen Leipzig am Oberschenkel verletzt und drohte längerfristig auszufallen. Doch wie schon nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Düsseldorf-Spiel schaffte er auch dieses Mal eine Blitzheilung.

Noch nicht wieder ganz so gut sieht es bei Philipp Bargfrede aus, der sich in kleinen Schritten ins Team zurückkämpft. „Er ist auch im Training wieder dabei, aber noch nicht so, dass er die ganze Woche spielen kann“, sagte Kohfeldt. „Auch Fin Bartels ist noch kein Kandidat.“