Kevin Vogt war ein ständiger Antreiber in Werders Spiel. (nordphoto)

Kapino (Note 3)

Bei seinem Saisondebüt war er nach sieben Minuten erstmals am Ball – und da führte Werder schon deutlich. Parierte in der ersten Hälfte alle Bälle sicher. Hätte vor Cunhas Tor zum 2:2 aber besser klären können.

Augustinsson (Note 3)

Auf der linken Seite unspektakulär, aber souverän gegen den schnellen Wolf.

Moisander (Note 4)

Als Organisator der Defensive wortreich unterwegs. Wollte fast schon zu viel und klärte auch in Situationen per Grätsche, in denen das nicht nötig war. Als es darauf ankam, patzte er – beim Kofballtor zum 1:2-Anschluss für Hertha. Nach der Pause rigoroser im Zweikampf, brachte Kapino aber mit einem Rückpass in Bedrängnis.

Veljkovic (Note 3)

Ein sicherer Toprak-Vertreter. Stabiles Pass- und Stellungsspiel, souveräner Luftkampf. Nur ein folgenloser Querschläger, fälschte den Schuss zum 2:2 ab.

Gebre Selassie (Note 4)

Ließ sich ungewohnt oft und leicht überspielen. War zudem nach vorne nicht so drangvoll wie zuletzt.

Vogt (Note 3)

Als Abräumer vor der Abwehr auch als Ballverteiler gefragt. Dabei unterliefen ihm ein paar Aussetzer, die aber nicht gefährlich wurden. Ständiger Antreiber.

M. Eggestein (Note 4)

Durch die frühe Führung im Rücken zunächst spielfreudiger, ohne dabei zu glänzen. Dann aber zunehmend fahrig und mit vielen Ungenauigkeiten.

Klaassen (Note 4)

In der Anfangsphase der Leader auf dem Platz. Kopfballtor zur 2:0-Führung, viele Zweikämpfe, starke Körpersprache. Dann aber stark nachlassend und mit zu vielen Ballverlusten. Holte sich wegen Meckerns eine Gelbsperre ab.

Bittencourt (bis 65. / Note 5)

Dass Werder nach dem 2:0 zu viel Larifari spielte, lag auch an ihm. Er war zwar viel unterwegs, stand aber oft im Abseits oder wollte per Hacke glänzen.

Friedl (ab 65. / nicht zu benoten)

Kam ins Spiel, um nach dem 2:2 auf Dreierkette umstellen zu können und besser zu verteidigen.

Rashica (bis 82. / Note 4)

Sehr gute Flanke zum Tor von Klaassen. Danach schwach beim Ausspielen der Konter. Sein Schussversuch von der Mittellinie (44.) war peinlich schlecht. Blieb ohne Torchance

Osako (ab 82. / nicht zu benoten)

Sargent (bis 87. / Note 4)

Nutzte seine erste Chance als Selke-Vertreter zur frühen Führung. Fortan aber mit unfassbar vielen Stockfehlern, die Werder immer wieder in Bedrängnis brachten. Konnte sich kaum behaupten.

Pizarro (ab 87. / nicht zu benoten)