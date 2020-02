Kevin Vogt verlässt in Leipzig verletzt den Platz. (nordphoto)

Ein wenig Hoffnung war noch da, dass Kevin Vogt zumindest bis zum Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Mittwoch, 4. März, wieder fit wird, doch die Chancen stehen sehr schlecht. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann schon spielen kann“, sagte Trainer Florian Kohfeldt jetzt. Vogt hatte sich bei der 0:3-Niederlage in Leipzig am 15. Februar nach Vereinsangaben einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie zugezogen.

Werder hatte danach zunächst mitgeteilt, dass der Abwehrspieler definitiv für die Ligapartien gegen Dortmund und Frankfurt ausfalle. Nun kommt wohl mindestens auch noch das Pokalspiel in Frankfurt hinzu. Die Frage, ob Vogt dann am 7. März in der Liga bei Hertha BSC wieder auflaufen kann, wollte Kohfeldt noch nicht beantworten.

Klar ist, dass Vogts Ausfall Werder enorm schmerzt. Nachdem der 28-Jährige in der Winterpause von der TSG Hoffenheim ausgeliehen wurde, ist er sofort zum Abwehrchef avanciert und überzeugte zumeist. Dennoch ist Vogts Zeit in Bremen bislang nicht vom Glück gesegnet. Bei seinem Werder-Debüt in Düsseldorf zog er sich direkt eine Gehirnerschütterung zu, stand aber acht Tage später gegen Hoffenheim wieder auf dem Platz. Seine aktuelle Knieverletzung zwingt Vogt nun zu einer längeren Pause.