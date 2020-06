Bisher keine Gespräche mit Hoffenheim

Vogts Zukunft ist noch unklar

Jean-Julien Beer

Dieser Wintertransfer war eine gute Verstärkung in höchster Not für Werder: Kevin Vogt wurde binnen kürzester Zeit ein Führungsspieler in Bremen. Ob er bei Werder bleibt, hängt aber von vielen Faktoren ab.