Kevin Vogt (hier im Zweikampf mit Milot Rashica) steht vor einem Wechsel zu Werder. (dpa)

Fußball ist Tagesgeschäft, da ändert sich die Nachrichtenlage schon mal so schnell wie die Windrichtung. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass nur wenige Stunden zwischen diesen zwei Meldungen lagen. Am Freitagmittag zog Florian Kohfeldt vor dem Rückflug nach Bremen sein Fazit des Trainingslagers auf Mallorca. Natürlich ging es dabei auch um potenzielle Neuzugänge, also ob und wenn ja wann sie vermelden sind. Geholt werde ein Spieler nur, erklärte Kohfeldt, wenn es sportlich Sinn ergibt, er in die Gruppe passt und es finanziell machbar ist. Kommen diese drei Komponenten nicht zusammen, „dann werden wir nichts machen".

Wer Kohfeldt sprechen hörte, bekam den Eindruck, letzteres sei die wahrscheinlichste Variante: Werder holt keinen Zugang im Winter. Frank Baumann hatte die Option, niemanden zu verpflichten, in den Tagen zuvor bereits ebenfalls mehrfach eingeräumt. Was den Eindruck verstärkte, Werder schaffe es im Gegensatz zur Konkurrenz im Tabellenkeller nicht, einen Transfer zu realisieren. Aber dann vermeldete der „kicker", dass die Bremer kurz vor der Verpflichtung des Hoffenheimers Kevin Vogt stehen würden – womit dann doch der Spieler gefunden ist, der die drei erwünschten Eigenschaften vereint.

Es geht ums Geld

„Ich kommentiere keine Namen und spreche nicht über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen", sagt Frank Baumann auf Nachfrage. Perfekt ist der Transfer noch nicht. Es gilt, wie immer in solchen Situationen, viele Interessen zusammen zu bringen. Der wichtigste und zugleich schwierigste Punkt vor einer Einigung ist immer das Geld. Jede Partei, in diesem Fall Werder, Hoffenheim, Vogt und dessen Berater wollen das jeweils beste für sich herausschlagen. Das kann kompliziert werden und Zeit in Anspruch nehmen.

Doch der Wechsel zeichnet sich stark ab. Vogt wird nach Informationen des WESER-KURIER bis zum Saisonende von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Eine Kaufoption für den 28-Jährigen beinhaltet der Vertrag nicht, schon gar keine Kaufverpflichtung, wie dies bei Ömer Toprak oder Leonardo Bittencourt der Fall ist. Beide müssen zur kommenden Saison gekauft werden, wenn bestimmte Parameter erfüllt werden. Werders Vertrag mit Vogt endet am 30. Juni. Vorgestellt werden soll er, so alles glatt geht, zu Wochenbeginn, wahrscheinlich bereits am Montag.

Vogt war Wunschspieler von Kovac

Ein Kauf des Innenverteidigers, der auch auf der Sechs spielen kann, wäre utopisch. Im Sommer war Vogt Wunschspieler von Nico Kovac, als dieser noch Trainer des FC Bayern war. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2022. In der Branche wird der Marktwert Vogts auf 20 bis 25 Millionen Euro beziffert. Eine Summe also, die für Werder nicht zu stemmen ist, selbst wenn der Klub ins finanzielle Risiko gehen mag. Ein Kauf oder eine Kaufoption stand deshalb nie zur Debatte.

Werder sucht einen Spieler, der laut Kohfeldt „so eine gewisse positive Arroganz ausstrahlt und sagt: Was wollt ihr alle von mir? Wir sind gut, wir spielen jetzt!“ Vogt gehört ganz sicher zu dieser Kategorie. Kurz vor Weihnachten trat er als Kapitän in Hoffenheim zurück und ließ den Konflikt mit TSG-Trainer Schreuder öffentlich eskalieren: „Das für das Amt nötige und wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Cheftrainer und mir ist gestört", sagte Vogt. Es war der endgültige Bruch zwischen Spieler und Verein. Und ist der Grund, weshalb Vogt überhaupt auf dem Markt ist.

Ob es richtig ist, einen Konflikt öffentlich auszutragen, darüber lässt sich streiten. Es braucht in Zeiten der sozialen Netzwerke auf jeden Fall einen gewissen Mut und erfordert Gradlinigkeit, sich gegen den Trainer und damit den Klub und dessen Fans zu stellen. Vogt gehört zweifelsfrei in diese Kategorie.

Vogt passt am besten zur Dreierkette

Sportlich ist er nicht die zunächst priorisierte Verstärkung Kohfeldts und Baumanns, das war ein spielstarker Achter. Aber wer exakt das holen will, was den Ansprüchen entspricht, braucht die finanziellen Mittel – und über die verfügt Werder nicht.

Vogt ist gelernter Sechser, also ein defensiver Mittelfeldspieler. Er hat jedoch in den vergangenen Jahren in Hoffenheim zumeist in einer Dreierkette gespielt. Ein klassischer Innenverteidiger innerhalb einer Viererkette ist Vogt nicht. Die Position des zentralen Innenverteidigers ist die, die er am besten erfüllt. Auf den beiden Positionen neben ihm werden Ömer Toprak auf rechts und Kapitän Niklas Moisander auf links spielen.

Die Verpflichtung Vogts lässt also Rückschlüsse darauf, mit welcher taktischen Ausrichtung Kohfeldt in der Defensive in die Rückrunde gehen könnte. Auch wenn der Trainer erst vor Kurzem verkündete, sein klassisches 4-3-3-System habe auch für die Rückrunde Priorität. „Es ist schon so, dass das 4-3-3 unser Basis-System bleibt„, betonte Kohfeldt. Es sei denn, Werder reagiert auf die taktische Grundformation des Gegners: „Wenn wir gegen Mannschaften spielen, die mit einer Dreierkette agieren, haben für uns festgestellt, dass es für uns sehr viel Sinn macht, dann auch mit einer Dreierkette zu spielen.“

Dafür hat Kohfeldt mit Kevin Vogt bald eine starke Alternative zur Verfügung.