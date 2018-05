Nach sechseinhalb Jahren wird Zlatko Junuzovic, der seinen auslaufenden Vertrag bei Werder nicht verlängert, am Sonnabend (15.30 Uhr) sein letztes Heimspiel im Weserstadion bestreiten. Die Kulisse für seinen Abschied könnte kaum besser sein: Das Stadion ist ausverkauft, es gibt keine Karten mehr für die Partie gegen Bayer Leverkusen.

„Er wird gebührend verabschiedet“, sagte Frank Baumann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison. Direkt vor dem Anpfiff werde es „ein paar nette Worte“ und „das eine oder andere nette Geschenk“ für Junuzovic geben, so der Sportchef. „Er hat hier sechseinhalb Jahre seine Leistung gebracht.“ Baumann betonte zudem, dass neben Junuzovic kein weiterer Werder-Profi am Sonnabend verabschiedet werde.

Florian Kohfeldt nahm die Mannschaft in die Pflicht. „Ich finde, es gibt eine Menge Ziele für uns in dem Spiel“, sagte der Cheftrainer. Eines davon sei es, „unserem Kapitän einen gebührenden Abschied zu bereiten“. Generell sei Kohfeldt von den Werder-Fans wahnsinnig begeistert. „So einen Fußballtag am Sonnabend haben sich alle verdient. Es wird ein super Fußballspiel“, sagte der Coach, der mit Leverkusen einen spielstarken Gegner mit hoher individueller Qualität erwartet. „Wir werden voll da sein. Ich bin mir absolut sicher, dass sie Jungs eine sehr gute Leistung bringen werden“, so Kohfeldt.

Und natürlich geht es auch darum, die Super-Heimserie weiterzuführen – seit elf Spielen ist Werder zu Hause ungeschlagen. Dies sei eine der wenigen Statistiken, die er sich angeguckt habe, so Kohfeldt.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: