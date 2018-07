Am Mittwoch war Jannes Vollert aus dem Trainingslager im Zillertal abgereist, nun steht die Diagnose. Der 20-Jährige hat sich im Spiel gegen FK Pribram eine Muskelverletzung zugezogen, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

"Das ist für Jannes extrem schade. Er hat in den vergangenen Tagen einen sehr guten Eindruck in den Einheiten hinterlassen und wird nun leider auch der U23 in den ersten Spielen in der Regionalliga Nord nicht zur Verfügung stehen", wird Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf der Vereinshomepage zitiert.