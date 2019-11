Es ist eine beliebte Journalistenfrage, die Frage nach dem ersten Fazit der Saison. Wann ist es so weit, dass sich eine halbwegs seriöse und stabile Prognose abgeben lässt, ob es in die richtige Richtung geht. Oder in die falsche. Bei Werder lässt sich das beim Blick auf die Tabelle ganz gut ablesen: Die Saison, immerhin fast zu einem Drittel gespielt, verläuft nicht so wie erwartet. Elf Punkte nach elf Spielen, 24 Gegentore und Platz 14 in der Tabelle sind keine erfolgreichen Indikatoren. Es braucht keine überragenden mathematischen Fähigkeiten um zu errechnen, dass die Saison bei gleichbleibendem Verlauf übel enden würde.

Das wissen sie bei Werder natürlich auch, Spieler, Trainer und Funktionäre. Das 1:3 bei Borussia Mönchengladbach hat die aktuelle Situation weiter verschärft, Fragen nach einer Prognose zur weiteren Saison werden deshalb fleißig umdribbelt. “Es macht nicht so viel Sinn, über Europa zu sprechen oder Abstiegskampf”, sagt Davy Klaassen. “Wir schauen nur auf uns.” Es sei der falsche Zeitpunkt, um schon auf die Tabelle zu schauen, sagt auch Leonardo Bittencurt: “Das ist noch zu früh.”

Nicht ablenken lassen

Europa League war das Ziel, das der Klub als Ziel ausgegeben hat. Die Tabelle lässt eher den Schluss zu, dass Werder sich im Abstiegskampf befindet, bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. “Wir werden sehr wachsam verfolgen, was unten passiert”, sagt deshalb Florian Kohfeldt. Und fügt an: “Genauso, was im Mittelfeld passiert. Und hoffen darauf, dass wir uns da ranrobben können.” Aber der Blick auf die Tabelle oder das Saisonziel sei jetzt jedoch zweitrangig, es gehe nicht um Deutungen zum Abstiegskampf oder ein mögliches Erreichen der Europa League. “Es geht darum, Spiele zu gewinnen. Da sollten wir uns nicht von Nebentönen ablenken lassen. Sondern an unserem Fußball arbeiten, dann kommen die Ergebnisse.”

Das ist ein Satz, der so oder so ähnlich auch schon vor ein paar Wochen hätte fallen können. Oder vielleicht gefallen ist. Werders Dilemma ist ja, dass die Art des Fußballs durchaus die Möglichkeit zu Siegen hergegeben hat. Dass die Mannschaft sich aber fast wöchentlich selbst bestraft, statt sich zu belohnen. “Es sind die kleinen Momente, in denen wir ein Spiel vergeben”, sagt Klaassen. Die kleinen Momente der Unachtsamkeit, die fehlende Konzentration in den entscheidenen Augenblicken, die dann immer wieder zu Gegentoren führen oder vergebenen Chancen vor des Gegners Tor. “Wir machen vieles gut in den Spielen, geben das aber häufig zu schnell weg. Und dann wird es schwierig, zu gewinnen.”

Immer wieder dieselben Fehler

Bei 2:2 gegen Freiburg waren es Jiri Pavlenka und Ömer Toprak, die mit kleinen Momenten den Sieg vergaben. In Mönchengladbach war es erneut fehlerhaftes Verhalten nach einer Standardsituation, das die überraschende Führung der Borussia zur Folge hatte. Beim 0:2 war es erneut ein wankelmütiger Pavlenka, beim 0:3 ein erstaunlich passiver Marco Friedl. Und so lässt sich eine Liste mit Patzern für jedes Spiel erstellen, die in der Summe viele Punkte kosteten. “Im Fußball zählen Tore und Gegentore, da haben wir einen Nachteil gegenüber Gladbach, den wir uns zu Teilen selbst zuzuschreiben haben”, sagte Frank Baumann nach 1:3 beim Tabellenführer. “Wir müssen unser Tor grundsätzlich besser verteidigen. Da haben wir einiges zu tun und müssen damit schnellsten anfangen.”

Auch das sind Aussagen, die nach fast jedem Spiel dieser Saison hätten fallen können. Und sehr sicher auch gefallen sind. Acht Tore hat Werder in dieser Saison nach Standardsituationen des Gegners kassiert, in Mönchengladbach ist Nummer acht gefallen. “Das Standard-Thema, das wir heute zum 450.000 Mal auf dem Teller haben”, stellte Kohfeldt süffisant fest. Ein Rezept, die gigantische Zahl auf Null zu stellen oder wenigstens zu verkleinern, gibt es scheinbar nicht. “Es ist schwer zu beantworten”, sagt Theo Gebre Selassie auf die Frage, warum immer wieder Tore aus denselben Situationen resultieren. “Wir haben das trainiert, da hat es gut geklappt.” Im Spiel kommt es dann trotzdem immer wieder zu Aussetzern. “Es ist eine Phase, aus der wir raus müssen”, sagt Gebre Selassie. Den Spielern, die die Frage nach dem Warum zu den vielen Gegentoren nach Standards beantworten müssen, ist ihre Hilflosigkeit anzumerken. Mitunter klingen die Antworten nach Verzweiflung.

Keine Veränderung der Taktik

Um die Saison in die richtige Richtung zu lenken, braucht es weniger Gegentore. Ein Rezept dafür könnte sein, die Mannschaft defensiver spielen zu lassen, das Augenmerk verstärkt auf das Verhindern von Toren zu legen. Warum nicht mal eine andere Taktik ausprobieren, wenn die gegenwärtige nicht zum Erfolg führt? Kohfeldt hat für diesen Gedankenansatz durchaus Verständnis. “Dass der ein oder andere Zweifel drumherum lauter wird, weil die Ergebnisse ausbleiben, ist normal. Damit müssen wir umgehen”, sagt der Trainer. Er sagt jedoch auch, dass ihm das ziemlich egal ist. “Auf gar keinen Fall dürfen wir unseren Weg ändern. Wir sind wachsam, wir sind sauer, aber wir sind komplett von unserem Weg überzeugt. Die Jungs stehen komplett hinter allem. Es ist auch ihr Weg, nicht nur meiner.”

Wer die Jungs fragt, spürt tatsächlich keine Zweifel. “Egal, was auf uns einprasselt, wir stehen unseren Mann und werden den Weg gemeinsam gehen. Es bringt nichts, jetzt alles zu hinterfragen”, sagt Bittencourt. Allen im Team sei klar, dass jetzt Punkte her müssen, so schnell wie möglich. Aber: "Wir lassen uns nicht verrückt machen. Weil wir eine enorme Qualität habe. Wir müssen sie nur abrufen.”

Das stimmt, sonst werden Parolen irgendwann zu Durchhalteparolen.



