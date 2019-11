Christian Stoll ist von der Werder-Mannschaft überzeugt. (WESER-KURIER)

Man kann es drehen und sagen, Werder hat fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Oder aber man kann es wenden und sagen, Werder ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Glas halb leer oder Glas halb voll, alte Debatte. Ich bin ohnehin lieber mit vollen Gläsern unterwegs und meine dafür gibt es auch gute Gründe. Denn zuletzt verloren haben wir daheim gegen wirklich bockstarke Leipziger und danach nur gegen Topteams gespielt. Und weder in Dortmund noch in Frankfurt oder Leverkusen eine Niederlage zugelassen. Das sollen uns andere erstmal nachmachen und ich darf in diesem Zusammenhang auch noch an die personell erschwerten Bedingungen erinnern. Ärgerlich war natürlich, dass unsere Riege, obwohl in beiden Fällen die deutlich bessere Mannschaft, sowohl gegen die Hertha als auch gegen Freiburg daheim nicht zwei Dreier geholt hat.

Chancen genug waren da, keine Frage, aber wenn du sie vorn eben nicht reinmachst, bekommst du sie hinten. Alte Fußballer-Weisheit. Genauso wie: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften, was natürlich Unsinn ist, denn eine Mannschaft gewinnt, verliert oder remisiert zusammen. Und eine echte Mannschaft, ein Team, das haben wir, von der guten Atmosphäre kann man sich immer wieder überzeugen. Die Jungs mögen sich über das Fußballerische hinaus und es gibt keinen Stinkstiefel.

Keine Torwart-Diskussion

Beispiel Jiri Pavlenka, Der Keeper hat seine Fehler gegen den Sportclub hinterher sofort unumwunden zugegeben, wurde aber hinterher noch von Ömer Toprak assistiert, der betonte, dass es doch er gewesen sei, der Nils Petersen aus den Augen verloren habe und das sei schließlich sein Mann gewesen. Alle, die jetzt bereits eine Torwart-Diskussion vom Zaun brechen, seien nochmals darin erinnert, welche formidablen Leistungen der Tscheche in der Vergangenheit für uns abgeliefert hat und zwar in der Regel in Serie. Theo Gebre Selassie hat daran zu Recht erinnert und Pavlas selbst hat den Fehdehandschuh im Werder-Talk direkt aufgenommen und gesagt, dann werde er eben mit dafür sorgen, dass in Gladbach gewonnen würde.

So etwas nennt man gemeinhin die richtige Einstellung. Insofern kommt uns das Match am Sonntagmittag im Nord-Park doch genau zupass. Beim Tabellenführer, volle Hütte, viele Werder-Fans dabei und ein hehres Ziel: Bei der Borussia gewinnen, denn wahr ist auch: Es ist Spieltag elf, ein Drittel der Saison ist rum und Werder hat mindestens sechs Punkte zu wenig. Jetzt, spätestens jetzt, wäre es ein guter Anfang, vom Mittelfahrstreifen auf die Überholspur zu wechseln. Das weiß die Mannschaft und das traut sie sich zu. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Mahlzeit!!!

Christian Stoll (59)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter, Daniel Boschmann und Peter Gagelmann schreibt Christian Stoll bei WK Flutlicht, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.