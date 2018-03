Max Kruse hatte sich auch auf symbolischer Ebene keinen schlechten Tag ausgesucht, um das Design seines ersten Rennwagens zu enthüllen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags hatte Sebastian Vettel zum Auftakt der neuen Formel-1-Saison den Großen Preis von Australien gewonnen. Der Rennstall „Max Kruse Racing“ möchte anfangen, seine ganz eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben: Nicht in Melbourne, sondern zunächst bei der ersten Präsentation auf der Automesse in Oldenburg. Nicht im Ferrari, sondern im Golf GTI TCR. Und nicht nur gegen die Konkurrenz der Rennserie „ADAC TCR Germany“ auf der Strecke, sondern auch auf einer Mission, die von einem gewissen Verantwortungsbewusstsein zeugt: Nicht allein der sportliche Erfolg steht im Vordergrund, Kruses Rennstall wird auch ein Fahrsicherheitstraining anbieten.

Zu diesem Konzept inspirieren ließ Kruse sich durch Benjamin Leuchter. Der 30-Jährige wird ab April für das neu geschaffene Rennteam im Wettkampf an den Start gehen, besitzt aber nicht nur Erfahrung im Motorsport, sondern ist auch als Instruktor für Fahrsicherheit tätig. „Benny hat mir mal einen Tag gezeigt, wie man so ein Auto unter Kontrolle hat“, berichtet Kruse, der Leuchter während seiner Zeit beim VfL Wolfsburg kennengelernt hatte. Das Training sollte sich für den Werder-Stürmer spätestens im Januar 2017 auszahlen, als Kruse nach einem Unfall bei Glatteis glimpflich – also lediglich mit einem Blechschaden – davongekommen war.

Fußball trifft auf Motorsport

Im neuen Rennstall treffen auch zwei Sportwelten aufeinander. Anfangs ahnten weder Kruse noch Leuchter, was der jeweils andere beruflich macht. „Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Benny Rennfahrer ist“, sagt Kruse. Und auch Leuchter war „nicht tief im Fußballthema“, als die erste Kontaktaufnahme zustande kam: „Als Max mich anrief, wusste ich tatsächlich nicht, wer er war.“ Über die Jahre hinweg wuchs eine Freundschaft zusammen, und mit ihr das gemeinsame Projekt. Zielgruppe gerade des Fahrsicherheitstrainings sind nicht zuletzt auch andere Fußballspieler, die oft als Fahranfänger bereits teure und vor allem schnelle Autos besitzen. „Wir sind sehr stolz, dass es endlich geklappt hat“, freut sich Kruse über den Start des gemeinsamen Rennstalls.

Noch dazu gelang es Kruse mit der Zeit, Leuchters Fußballinteresse zu wecken. „Ich schaue die Spiele, bin auch im Stadion“, berichtet der Rennprofi. Dort unterstützt auch Frank Kruse seinen Sohn regelmäßig. Bei der Präsentation des neuen Rennwagens war der Vater des Werder-Stars mit vor Ort – wie der Rest des Teams um „Max Kruse Racing“ in die Farben des neuen Rennwagens gekleidet: Grau und Gold leuchtete schließlich die Metallic-Lackierung des 350 PS starken Boliden. Nach der Enthüllung lag die Aufmerksamkeit dann allerdings wieder zum größten Teil auf Max Kruse selbst, der sich den Autogrammwünschen der Werder-Fans annahm.