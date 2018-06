Einer schwänzte am Tag des WM-Endspiels die Besprechung mit dem Bundestrainer. Einer rutschte kurz vor dem WM-Halbfinale beim Tischtennis aus. Und noch ein anderer war fast schon in der Startelf, ehe die Bayern-Fraktion sich einmischte. Wenn Werder-Profis zur WM gefahren sind, dann haben sie oft Außergewöhnliches erlebt.



Weltmeisterschaft 1934 in Italien

Die Arbeitslosigkeit 1933 ist hoch. Auch Matthias Heidemann, talentierter Fußballer beim Bonner FV, sucht Arbeit – und findet sie in Bremen. Werder hat dem frischgebackenen Nationalspieler eine Stelle beim Tabakfabrikanten Martin Brinkmann AG besorgt. Kein halbes Jahr später hat Werder den ersten WM-Fahrer seiner Geschichte. Reichstrainer Otto Nerz beruft Offensivmann Heidemann in den 18-köpfigen WM-Kader. Heidemann absolviert ein Spiel. Beim Spiel um Platz drei, einem 3:2 gegen Österreich, bereitet Heidemann das 1:0 vor.



Weltmeisterschaft 1966 in England

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Würde Hans Tilkowski rechtzeitig fit werden? Der Torwart von Borussia Dortmund hat bis zum Finale jede Minute gespielt, nun droht er wegen einer Schulterverletzung auszufallen. Tatsächlich bekommt die medizinische Abteilung Tilkowski fit. Günter Bernard, Zimmergenosse, Werder-Torwart und Tilkowski-Konkurrent, bleibt draußen. Und macht am Finaltag was? Geht mit Sepp Maier, der Nummer drei im Tor, Tennisspielen und nicht zur finalen Mannschaftsbesprechung. „Damals gab es ja noch keine Auswechselspieler, warum sollten wir dann zuhören?“, erzählt Bernard Jahre später dem WESER-KURIER. Weitere Bremer WM-Starter 1966 sind Max Lorenz und Horst-Dieter Höttges, beide Stars der Bremer Meisterelf von 1965. Lorenz sitzt beim Finale auf der Tribüne, zwei Reihen hinter der Queen. Höttges steht auf dem Platz. „Eisenfuß“ ist am Ende seiner Karriere zwar Weltmeister (1974), Europameister (1972) und WM-Dritter (1970) – in Wembley aber ist es sein Gegenspieler Geoff Hurst, der drei Tore ­erzielt.



Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien

Ascochinga. Das ist der Name des deutschen WM-Quartiers. Das Wort ist indianisch und heißt so viel wie „toter Hund“. Treffender, sagt Dieter Burdenski, hätte der Name gar nicht sein können. Der Name ist Programm. In Argentinien haben sich zwei Jahre zuvor die Militärs an die Macht geputscht. Um den Gästen höchstmögliche Sicherheit zu gewähren, ist das deutsche Camp abgeriegelt, Hubschrauber kreisen – und die Spieler? Die langweilen sich zu Tode. Telefonate in die Heimat müssen angemeldet werden, nur für zwei Stunden täglich steht eine Leitung zur Verfügung. Tiefpunkt ist die sogenannte Schmach von Cordoba, das 2:3 gegen Österreich. Dieter Burdenski liegt an jenem Tag mit Fieber im Bett.



Weltmeisterschaft 1982 in Spanien

Es passiert auf den glatten Fliesen des Hotels „Barajas“ in Madrid. Beim Tischtennis. Uwe Reinders rutscht aus, dehnt sich die Bänder im Knie und verpasst das Halbfinale gegen Frankreich; für Reinders besonders bitter, da er sich gerade in die Stammelf gekämpft hat. 18 Bundesligatore haben ihn in den WM-Kader befördert, in Spanien schießt er beim 4:1 gegen Chile ein Tor. Gegen England und Spanien in der Zwischenrunde ist er ein Faktor, dann spielt er Tischtennis. „Dabei bin ich eigentlich ein guter Spieler“, sagt Reinders, „nur Bälle aufheben kann ich offenbar nicht.“



Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko

Rudi Völler ist damals neben Karl-Heinz Rummenigge der beste deutsche Torjäger, aber nach Mexiko fliegt er mit keinem guten Gefühl. Mit Werder hat er den Titel knapp verpasst, und von seiner Topform ist er nach dem bösen Foul von Klaus Augenthaler und halbjähriger Verletzungspause weit entfernt. Es sind zunächst andere als Völler, die für Schlagzeilen sorgen, zum Beispiel Ersatztorwart Uli Stein, der Teamchef Franz Beckenbauer einen „Suppenkasper“ nennt und nach Hause fliegen muss. Völler erzielt sein erstes von drei Turniertoren beim 2:1-Sieg gegen Schottland, mit dem Knie. „So etwas kann nur der Rudi“, jubelt sein Trainer Otto Rehhagel, der als Co-Kommentator fürs Fernsehen arbeitet.



Weltmeisterschaft 1990 in Italien

Frank Mill kommt nicht zum Einsatz, Andreas Köpke kommt nicht zum Einsatz, Paul Steiner auch nicht, genau wie Raimund Aumann. Aber der Weltmeister ohne Einsatz ist im kollektiven Gedächtnis bis heute ein Bremer: Günter Hermann. Warum? Hermann weiß es nicht. Dabei ist er in Italien ganz nahe dran an einem Einsatz. Im dritten Vorrunden-Spiel gegen Kolumbien fehlt Andreas Brehme gelbgesperrt. Hermann solle spielen, heißt es. Doch dann stellt Teamchef Franz Beckenbauer den Münchner Hansi Pflügler auf, auf Druck der Bayern-Profis im Mannschaftsrat, heißt es bis heute. „Dieses Spiel wäre meine Chance gewesen“, sagt Hermann später dem WESER-KURIER. Doch auch so ist die WM 1990 sein Karriere-Höhepunkt. Bremer Weltmeister mit Einsätzen bei diesem Turnier wird Kalle Riedle, dritter Stürmer hinter Rudi Völler und Jürgen Klinsmann. Er trifft im Elfmeterschießen gegen England. Nach der WM wechselt er für die damalige Rekordsumme von 13 Millionen D-Mark zu Lazio Rom.



Weltmeisterschaft 1994 in den USA

Die WM-Karriere von Mario Basler passt in ein paar Zahlen: 29 Spielminuten, vier Zweikämpfe, davon zwei gewonnen, zwei verloren, ein gewonnenes Kopfballduell, ein Fehlpass. Das ist die Bilanz von Baslers einzigem WM-Einsatz am 17. Juni 1994 in Chicago gegen Bolivien. Mit Werder hat er kurz vorher den DFB-Pokal gewonnen, hinter Basler, 25 damals, liegt sein verspäteter Durchbruch als Profi. Und obwohl die deutsche Mannschaft fußballerisch nicht überzeugt, kann sich Berti Vogts nicht dazu durchringen, Basler häufiger einzusetzen.



Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland

Werder steht in der Blüte seines Spiels. Das Double liegt erst zwei Jahre zurück. Tim Borowski, Torsten Frings und Miroslav Klose stehen im Kader, der für das Sommermärchen sorgt. Frings ist mit Michael Ballack der unumstrittene Anführer, Klose wird Torschützenkönig, und Borowski spielt im Viertelfinale gegen Argentinien eine zentrale Rolle, bereitet das 1:1 vor und trifft im Elfmeterschießen. Nach dem Spiel tritt Leandro Cufre Per Mertesacker in die Weichteile. Mertesacker schreibt dazu in seiner Biografie: „Ich bin sicher, dass Cufre mich damals mit Tim Borowski verwechselt hat. Borowski ist ein Supertyp, aber auf dem Platz war er ein Grenzgänger. Er provozierte gern. Die Rache dafür traf wohl mich.“



Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika

Vier Jahre später ist Mertesacker Werderaner. Unter Klinsmann-Nachfolger Joachim Löw ist „Merte“ in der Innenverteidigung gemeinsam mit Arne Friedrich gesetzt. Die Story der WM liefert aber ein anderer Bremer: Mesut Özil. 21 ist er damals gerade. Eine starke WM in Südafrika ist Anfang August seine Fahrkarte zu Real Madrid. Wesentlich unspektakulärer verläuft das Turnier für Tim Wiese und Marko Marin, sie kommen nicht zum Einsatz.