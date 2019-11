Auch in weihnachtlichen Belangen geübt: Florian Kohfeldt, hier bei Werders Weihnachtsfeier im Dezember 2018. (nordphoto)

Es ist ein beliebtes Fragespiel von Journalisten. Gerne nach Niederlagen in großen Derbys. Aber auch nach acht nicht gewonnenen Ligaspielen. Irgendwer fragt dann immer nach dem Gang zum Bäcker. Was der denn sage, beim Brötchenkaufen, ob man dort als verantwortlicher Spieler oder Trainer überhaupt noch heil rauskommt zwischen all den Weltmeister-Broten und Käsebrötchen.

Es gibt zwar keinen Beleg dafür, dass Bundesligatrainer überhaupt morgens zum Bäcker gehen, doch Florian Kohfeldt ist Medienprofi genug, um diese Frage vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr) gelassen zu parieren, als sie nun auch ihn ereilte. Die Menschen in Bremen, antwortete Werders Trainer, „haben ein sehr gutes Gespür für unsere Lage. Da ist in den letzten Jahren ein Grundvertrauen entstanden“. Deshalb gebe es weiterhin einen respektvollen Umgang miteinander. Auch, ja, beim Bäcker. Wobei er als Trainer natürlich wisse, betonte Kohfeldt, dass dieses Vertrauen nicht ewig halte.

Entscheidend dafür ist die Leistung

Was denn der Bäcker sage, wollte jemand wissen, obwohl man den Bäcker ja in Wahrheit selten sieht beim Brötchenkaufen. Ob Werder so weitermachen oder endlich mal drei Punkte holen solle? „Er sagt beides“, sagte Kohfeldt und lächelte. Und was antworte er als Cheftrainer dann diesem Bäcker? „Klar, das machen wir!“

Kohfeldt ist nach Monaten des steilen Bergauf inzwischen angekommen im Bereich solch raffinierter Fragen und der manchmal ebenfalls sehr merkwürdigen Diskussionen um Werder, die dann noch wesentlich schwieriger werden als harmlose Backfragen, wenn Fußball-Fachleute aus der Ferne über Dinge diskutieren, die sie nie selbst gesehen oder hinterfragt haben. Weil sich Werders Trainer aber durchaus für mehr interessiert als für abkippende Sechser und zu bespielende Zwischenräume, war er darauf vorbereitet, dass auch er sich dem irgendwann wird stellen müssen in seiner Trainerlaufbahn. Irgendwann ist nun: jetzt. Die Leistung seiner Mannschaft und vor allem die Ergebnisse werden nun darüber entscheiden, was für Themen und welche Fragen noch kommen. Entscheidend dafür ist: auf dem Platz.

Kohfeldt beherrscht die Klaviatur

Dass er diese Klaviatur aber besser bespielen kann als so mancher Trainerkollege, löst nicht nur die Stimmung, sondern hilft auch Kohfeldt selbst, solche Phasen souverän und bisher ohne Kratzer zu überstehen. Selbst wenn es um Tannenbäume geht. Der triste Herbst sei ja nun bald vorbei, damit auch die Herbstdepression, so könnte man eine weitere Frage dieser Woche zusammenfassen, die dann in etwa so endete: Ob denn die besinnliche Adventszeit die Stimmung in der Bremer Mannschaft vielleicht verbessere? Tja, was sagt man dazu als Cheftrainer einer Herren-Bundesligamannschaft? Kohfeldt überlegte kurz, und entschied sich für eine Offensivverteidigung, an der sich seine Mannschaft durchaus ein Beispiel nehmen könnte: Daheim sei schon der Weihnachtsschmuck ausgepackt worden, das habe er wahrgenommen, auch wenn er mit seinen Gedanken gerade eigentlich eher woanders sei. Aber wenn solche Symbole der Mannschaft helfen würden, dann, so Kohfeldt, „dann stelle ich auch noch einen Tannenbaum in die Kabine!“