In Davy Klaassens mit 25 Jahren noch immer jungen Karriere gab es bereits so einige Highlights: Etwa sein Debüt-Treffer für Ajax Amsterdam 42 Sekunden nach seiner Einwechslung. Oder die Auszeichnung als "Fußballer des Jahres 2016" in den Niederlanden. Nicht zuletzt natürlich auch die Europa-League-Saison 2016/2017, in der Klaassen Ajax als Kapitän bis ins Finale führte.

Auf "Bundesliga.de" werden die großen Eckpunkte aus Klaassens Vita zusammengetragen. Und auch einer Einschätzung eines ganz Großen des Sports wird Platz eingeräumt: Johan Cruyff, die 2016 verstorbene Legende des niederländischen Fußballs, hatte im Jahr 2014 einen Vergleich gezogen, der Klaassen absolut schmeicheln dürfte. "Man muss ein starkes Positionsspiel haben, eine starke Ballkontrolle und die Technik, mit hoher Geschwindigkeit im Mittelfeld umgehen zu können", definierte Cruyff zunächst die Anforderungen an einen modernen zentralen Mittelfeldspieler. "Xavi, Toni Kroos und Davy Klaassen können das", diagnostizierte der frühere Weltklassefußballer daraufhin. "Jeder von ihnen hat die perfekte Antizipation und sind beidfüßig sehr stark. Wenn Klaassen auf dieser Position bei Ajax spielt, merkt man sofort, dass das Tempo steigt."

Hier geht es zum vollständigen Artikel auf "Bundesliga.de".