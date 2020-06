Christoph Bähr (v.l.), Malte Bürger und Jean-Julien Beer haben unterschiedliche Vorstellungen vom Saisonfinale. (Collage: WESER-KURIER)

Im schlimmsten Fall ist schon am Wochenende alles vorbei. Im längsten Fall gibt es erst am 6. Juli nach dem Relegations-Rückspiel Klarheit. Und im schönsten Fall darf schon nächste Woche der Klassenerhalt gefeiert werden. Bleibt Werder in der ersten Bundesliga? Drei Werder-Reporter, die den Verein eng durch diese schwierige Saison begleitet haben, schreiben hier vor dem Saisonfinale über ihre Erwartungen.

Christoph Bähr glaubt an die direkte Rettung

Goethes Faust ist voller schlauer Sätze. „Der Lebende soll hoffen“, heißt es dort etwa. Und noch lebt Werder, wenn man so will. Selbst nach diesem grausamen Mittwochabend mit den Punktgewinnen der Konkurrenz ist die Rettung weiterhin möglich, also gibt es auch noch Hoffnung – sogar auf den direkten Klassenerhalt. Sechs Punkte und die um acht Treffer schlechtere Tordifferenz trennen Werder vom FSV Mainz, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Solch ein Rückstand ist an zwei Spieltagen nicht mehr aufzuholen – dieser Gedanke liegt nahe. Werder allerdings trifft am Sonnabend direkt auf Mainz, und das verändert die Sachlage.

Die Bremer müssen dort möglichst hoch gewinnen, dann ist plötzlich wieder alles möglich. Ja, das ist sehr optimistisch gedacht, doch mit der Effizienz im Abschluss, die Werder in Paderborn auszeichnete, ist ein klarer Sieg drin. Schon bei einem 2:0 wären es nur noch drei Punkte Rückstand auf Mainz bei einer um vier Treffer schlechteren Tordifferenz. Am letzten Spieltag gastiert Mainz in Leverkusen, und für Bayer geht es um die Champions-League-Teilnahme. Es ist nicht abwegig, dass Mainz dort deutlich verliert, während Werder Köln schlägt. Dann müsste sich Düsseldorf in den letzten zwei Spielen ein Remis erlauben und nicht zu viele Tore schießen, damit die Bremer auf Platz 15 stünden.

Zugegeben, das sind einige Eventualitäten, aber das Szenario ist vorstellbar. In der Bundesliga sind oft verrückte Dinge passiert. 1999 hatte Frankfurt vor dem letzten Spiel drei Punkte weniger als Nürnberg und die um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz, doch am Ende lag die Eintracht vorne.

Malte Bürger rechnet mit der Relegation

Bekanntlich ist es in der Liebe nicht ganz so unwichtig, dass nicht mit Gefühlen gespielt wird. Wer sich diesbezüglich kein halbwegs strapazierbares Gemüt angelegt hat, sollte um den Fußball am besten einen großen Bogen machen. Werders erste Monate dieser desaströsen Saison genügten eigentlich schon, um als Fan eine Therapie zur Frustbewältigung zu machen. Als dann direkt nach der Corona-Pause die Klatsche gegen Leverkusen folgte, erschien eine Mischung aus Selbstschutz und Zweckpessimismus als angebrachter Weg, um das Schmerzvolle, das da wohl noch kommen sollte, halbwegs erträglich zu machen.

Doch was passierte? Werder stieg nicht einfach ab, diesen „Gefallen“ tat der Klub seinen Fans nicht. Plötzlich wehrte sich die Mannschaft doch noch. Nicht nur irgendwie, sondern mit Leistungen, die in Anbetracht der Gesamtsituation ganz akzeptabel waren. Und plötzlich war es wieder da: das große Gefühlschaos, die Gratwanderung zwischen niemals abebbender Hoffnung und der Angst vor dem, was einfach nicht sein darf. Ganz egal, wie verdient der Abstieg auch sein mag.

Insofern war der jüngste Mittwochabend natürlich pures Gift, eine Einladung zum Schimpfen, Verfluchen und Beten. Die Lage ist ziemlich düster. Aber eben nicht aussichtslos. Das Erreichen der Relegation wäre sicher kein Glanzstück, aber Schadensbegrenzung in einer Saison, von der wirklich jeder weiß, dass sie unfassbar bescheiden ist. Zuletzt bot die Liga allerlei Verrücktheiten – warum nicht also auch die, dass Werder es doch noch in die Relegation schafft? Und das werden sie. Auch wenn dann noch länger mit den Gefühlen gespielt wird.

Jean-Julien Beer erwartet den direkten Abstieg

Eins vorweg: Selbstverständlich würde auch ich mich über Werders Klassenerhalt freuen. Die Erstligazugehörigkeit wäre sportlich wie wirtschaftlich enorm wichtig für den Verein, die Stadt und die Region. Wie trist und hoffnungslos es für einen finanzschwachen Traditionsverein nach einem Abstieg aus der Bundesliga werden kann, zeigen die Beispiele Kaiserslautern, Duisburg, Karlsruhe oder Nürnberg auf erschreckende Weise.

Doch zwei Dinge lassen mich ohne große Erwartungen auf dieses Saisonfinale blicken: die Mannschaft und die Fehler im Verein. Zunächst zur Mannschaft: Nach den Eindrücken aus vielen schlechten Spielen dieser Saison, auch in der Rückrunde, fehlt mir der Glaube, dass alle Werder-Profis dieses Kaders bis zur letzten Muskelfaser (was in Bremen ohnehin gefährlich wäre) an diesem Verein hängen. Die blutleeren Auftritte gegen Leverkusen, Hoffenheim oder Union Berlin waren mindestens so verstörend wie die dilettantisch verspielte 2:0-Führung bei Hertha BSC. Auch das Hinspiel gegen Mainz war ein Charaktertest und endete mit einem peinlichen 0:5. Mit elf Füllkrugs in der Startelf wäre ich optimistisch, aber so wäre Werder erst gar nicht auf Platz 17 gelandet.

Nun zu den Fehlern im Verein, die auf allen Ebenen gemacht wurden: Profifußball ist ein Verdrängungswettbewerb, in dem Fehler bestraft werden. Deshalb spielen Hamburg und Stuttgart in der 2. Liga, deshalb verpasst Schalke wieder die Champions League. Auch wenn man das als Fan nicht gerne hört: Werder hat in dieser Saison so viele Fehler in der Kaderplanung, in der Nachwuchsarbeit und in der medizinischen Betreuung offenbart, dass eine Verbannung in die Zweitklassigkeit die logische Konsequenz wäre. Profifußball ist (leider) so.