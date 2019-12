Der Mainzer Spielmacher Jean-Paul Boetius (hier im Zweikampf mit Maximilian Eggestein) konnte machen, was er wollte. (nordphoto)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt tauschte im Vergleich zum Bayern-Spiel auf zwei Positionen: Für den angeschlagenen Philipp Bargfrede und Christian Groß (Bank) kamen Leo Bittencourt und Niklas Moisander zurück ins Team. Mainz-Coach Achim Beierlorzer nahm nur einen Wechsel vor: Der gesperrte Jeremiah St. Juste wurde durch Alexander Hack ersetzt.

Werder stellte sich im 4-4-2 mit der Raute auf und Kohfeldt stellte zwei Positionen im Angriff um: Bittencourt ging auf die Zehn, Yuya Osako in den Angriff an die Seite von Rashica. Ansonsten war klar, was Werder eigentlich wollte: Das Spiel von vorne weg bestimmen, öfter den Ball haben als der Gegner - ohne dabei die Absicherung zu vergessen und zur Risikominimierung auch mal einen langen Ball in die Spitze zu spielen. Auf den restlichen Positionen und in der Ausrichtung der Mannschaft gab es deshalb keine Veränderungen oder Experimente.

Mainz wählte entgegen seiner Gewohnheiten unter Beierlorzer zwar keine andere Ausrichtung, aber eine andere Grundordnung. Und damit trafen die Gäste voll ins Schwarze. Beierlorzer ließ von der Dreierkette ab und vertraute erstmals in seiner noch kurzen Amtszeit auf eine Formation mit vier Verteidigern in der letzten Linie. Zwar gab es diese Modelle schon als Umstellungen während zweier Spiele zuvor, zu Beginn einer Partie aber noch nicht.

Gut vorbereitet auf die Raute

Beierlorzer spekulierte also darauf, dass Werder in einer rautenähnlichen Formation aufläuft, also im gewohnten 4-3-3 mit dem zurückfallenden Osako oder eben in einem klaren 4-Raute-2. Er bereitete seine Mannschaft entsprechend darauf vor. Mainz stellte „nur" zwei Innenverteidiger statt der gewohnten drei für die beiden Bremer Angreifer ab, weil diese ohnehin gerne gegenläufig arbeiten und sich immer wieder im Mittelfeld zeigen. Dafür hatte Beierlorzer nun aber einen Spieler mehr im Mittelfeld zur Verfügung und damit gegen die Bremer Raute immer eine Überzahl.

Mainz' Zehner Jean-Paul Boetius deckte Nuri Sahin zu, die beiden Sechser kümmerten sich um Bittencourt und im Zusammenspiel mit den Innenverteidigern auch um den jeweils abkippenden Bremer Angreifer, während die beiden Flügelspieler Maximilian Eggestein oder Davy Klaassen übernahmen, wenn Werders Achter aufrückten. Die Grundidee der Gäste ergab nicht nur Sinn, sie wurde auch schnell mit Leben gefüllt.

Mainz hatte es auf die Bremer Anlaufstelle in den Halbräumen abgesehen: Zumeist konnte Werder an der guten Staffelung der Gäste vorbei erst gar nicht in diese Zonen spielen. Und wenn es doch gelang, dann regelte eine gesunde Mainzer Grundaggressivität den Rest. Die Gäste wollten Bälle erobern und dann das klassische Mainzer Prinzip umsetzen: sofort und mit höchstem Tempo umschalten und Tiefe gewinnen. Oder zumindest so schnell wie möglich hinter den gegnerischen Sechser kommen. Beides gelang Mainz im Drei-, Vier-Minuten-Takt.

Die Entschlossenheit fehlt

Beim 0:1 genügten drei Pässe, um von Keeper Robin Zentner über Adam Szalai und Levin Öztunali zu Torschütze Robin Quaison zu kommen. Das in seiner Endphase spektakulär unglückliche 0:2 hatte seinen Ursprung in einer schnellen Umschaltsequenz, ebenso wie das dritte Gegentor, bei dem Mainz erst umschalten und dann nach einer Gegenpressingsequenz sofort wieder die Tiefe anspielen durfte, ohne dass Werder mit der nötigen Entschlossenheit dazwischen gegangen wäre. Nach dem mittlerweile schon obligatorischen Gegentor nach einem Standard, provoziert nach einem Umschaltmoment, war die Partie schon gelaufen.

Da halfen auch Kohfeldts Versuche, die Partie noch irgendwie einzufangen, nichts mehr. Weder die kurzzeitige Umstellung auf einen zweiten Sechser und das Spiegeln der Mainzer Formation unmittelbar nach dem 0:3, noch der erste, frühe personelle Wechsel (Johannes Eggestein für Sahin), noch der darauf folgende Umbau der Raute. Mainz brachte sich im Prinzip nur einmal selbst in Gefahr: Als der bereits verwarnte Edimilson Fernandes kurz vor einem Platzverweis stand. Beierlorzer nahm den Mittelfeldspieler aber sofort runter.

So blieb es dabei, dass Mainz das Mittelfeld komplett kontrollierte und in seinen vielen Umschaltmomenten Werder regelrecht überrannte. Die Gäste waren in allem flinker, gedanken- und handlungsschneller als die Bremer Spieler und hatten in jeder Spielphase und in jeder Zone des Spielfelds zeitweise frappierende Geschwindigkeitsvorteile. Dazu hatten sie in Boetius einen Kreativspieler, der ohne jegliche Gegenwehr machen konnte, was er wollte. Werder lief immer nur hinterher, wurde von Mainz phasenweise schwindelig gespielt und war mit vier Gegentoren zur Pause sogar noch gut bedient, weil die Gäste noch drei, vier beste (Konter-)Ansätze ohne Torabschluss fahrlässig liegen ließen.

Ein besseres Auslaufen

Die 45 Minuten nach der Pause waren im Prinzip ein besseres Auslaufen. Es fehlte die ganz große Intensität auf beiden Seiten, wobei Mainz mit seinen Angriffen weiterhin gefährlicher blieb als Werder. Die Gäste fanden gegen den Ball eine gute Mischung aus Ernsthaftigkeit und auch Respekt im Umgang mit dem klaren Ergebnis, waren aber im Umschaltspiel dann doch eine ganze Spur zu fahrlässig und vielleicht auch überheblich. Mainz verschleuderte ein gutes halbes Dutzend bester Angriffe durch völlig unnötige Mätzchen wie Hackentricks oder dem vierten Doppelpass nacheinander. Etwas mehr Zielstrebigkeit hätte nicht nur das Ergebnis weiter in die Höhe geschraubt, sondern auch ein paar Kräfte gespart - immerhin steht in vier Tagen schon das nächste Spiel an.

Aber: Die Gäste „gewannen“ auch die zweite Halbzeit, was aus Bremer Sicht zwar nur wie ein klitzekleiner Randaspekt erscheint, im Gesamtkontext aber auch eine ernüchternde Erkenntnis war: Selbst mit einer Pause dazwischen, mit neuen Kräften von der Bank und neuen Ansagen des Trainers war die Mannschaft nicht im Stande einem Gegner wie Mainz, bei allem Respekt, wenigstens in der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe zu begegnen. Kleine Ansätze, die Hoffnung machten, riss sich die Mannschaft binnen Sekunden wieder selbst ein. Im Zehnerraum waren etwa immer wieder Spieler gut positioniert und anspielbar und wurden im Verlauf des Spiels auch besser gefunden. Dann muss aber einfach auch die Anschlussaktion sitzen!

Natürlich lief das Spiel sehr schnell in die Mainzer Richtung. Und natürlich waren die Gäste Werder aus spieltaktischer Sicht nicht um fünf Tore überlegen. Aber ohne die Basics wie Konzentrationsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Aggressivität, Laufbereitschaft im hohen Tempo und dem unbedingten Willen, gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten, wird Werder in dieser Saison kaum noch ein Spiel in der Bundesliga gewinnen.