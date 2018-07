Er also auch noch. Der Taxifahrer, der mich zum Hotel in Zell am Ziller gebracht hatte, verabschiedete sich von mir mit den Worten: „Schönen Urlaub!“ Dabei hatte ich ihm doch erzählt, dass ich zum Arbeiten nach Österreich gekommen bin und über das Werder-Trainingslager berichten werde. Aber warum sollte der Taxifahrer die Sache auch anders sehen als die Verwandten und Freunde zu Hause? Die hatten ebenfalls immer von Urlaub gesprochen, wenn ich ihnen von der bevorstehenden Dienstreise (!) erzählte.

Also noch einmal in aller Deutlichkeit: Nein, es war kein Urlaub! Ich habe wirklich gearbeitet in den zehn Tagen in Zell am Ziller. Aber natürlich hatte ich auch ein bisschen Spaß, denn am Rande des Trainingslagers gab es das ein oder andere kuriose Erlebnis.

Tag 1

Polizisten mit Gewehren, Passkontrollen, Straßensperren – die Begrüßung in Österreich fällt martialisch aus. Das hat aber nichts mit mangelnder Gastfreundschaft zu tun, sondern damit, dass ich am Flughafen Innsbruck ankomme, während in der Stadt die EU-Innenminister tagen. Viel sehe ich davon nicht, ich muss schnell weiter. Ich bin schließlich nicht wegen Seehofer und Co., sondern wegen Kruse und Co. hier.

Tag 2

Die erste Medienrunde mit einem Spieler steht an. Niklas Moisander spricht. Treffen vor Werders Teamhotel. Dann öffnet sich eine Seitentür. „Durch das Schlafzimmer, auf die Terrasse“, heißt es. Würde uns Moisander etwa direkt in seinem Zimmer empfangen? Was für Bücher liegen auf dem Nachttisch des Abwehrchefs? Hat er sein Zimmer auch schön aufgeräumt? Fragen, die unbeantwortet bleiben. Werders Medienabteilung hat lediglich ein unbelegtes Hotelzimmer hergerichtet, um dort Interviews zu führen. Schade!

Tag 3

Das Tagespensum ist geschafft, es ist Samstagabend. Da kann man doch noch einmal durch den Ort gehen und schauen, was so los ist. Ergebnis der Recherche: nichts. Ruhe im Zillertal. Alle Bars geschlossen. An der Hotelrezeption klärt der Portier auf: „So ist das hier im Sommer, im Winter ist mehr los. Wer feiern will, muss nach Mayrhofen fahren.“ Werder hat Zell am Ziller womöglich mit Bedacht ausgewählt. Wenn sich tatsächlich einmal ein Spieler nachts aus dem Hotel schleichen sollte, um einen draufzumachen, würde er überall vor verschlossenen Türen stehen.

Tag 4

Manche mögen Saisonvorbereitungsspiele langweilig finden, ich dagegen sage: Testspiele eröffnen neue Horizonte. Manchmal lernt man Mannschaften kennen, die einem sonst für immer verborgen geblieben wären. Mannschaften wie den 1. FK Pribram, Werders ersten Gegner an diesem Sonntag. Neugierig studieren wir Journalisten vor dem Anpfiff den Bogen mit der Aufstellung des tschechischen Erstligisten, er ist eine Gleichung mit elf Unbekannten. Seinen Lieblingsspieler hat ein Kollege trotzdem schnell ausgemacht: Karel Soldat. Eine schnelle Internetrecherche verrät mehr über ihn: Der kantige Verteidiger hat in der vergangenen Saison in 26 Spielen sechs Gelbe und eine Gelb-Rote Karte gesehen. Manchmal ist der Name eben doch Programm.

Tag 5

Und plötzlich blinkt der Bildschirm des Navigationsgerätes in unserem Mietwagen. „Warnung! Geisterfahrer auf Ihrer Strecke!“ Wir haben in Innsbruck dabei zugesehen, wie die Werder-Profis ein Fahrsicherheitstraining absolvierten. Es sollte sie auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr vorbereiten, doch jetzt droht uns die Gefahr. Geisterfahrer kannte ich bislang nur aus Meldungen im Verkehrsfunk. Aber ein Glück: Da ist ja schon die Polizei!

Die würden sich schon um den Verirrten kümmern – denken wir zumindest. Dann schwenkt ein Polizist die Kelle aus dem Fenster und lotst uns auf einen Parkplatz. Sind wir am Ende der Geisterfahrer? Nein, ganz so schlimm ist es nicht! Jemand aus unserem Team, der Name bleibt natürlich streng geheim, ist mit dem Auto zu lange auf der linken Spur der Autobahn gefahren, finden die Beamten. „Überall gilt doch das Rechtsfahrgebot“, sagt einer im österreichischen Dialekt und findet sogar noch Zeit für einen Scherz: „Außer in England.“ 25 Euro Strafe werden fällig. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes: Durch die Zeit auf dem Parkplatz löst sich das Problem mit dem Geisterfahrer von selbst. Als wir weiterfahren können, ist der längst verschwunden – wie von Geisterhand gewissermaßen.

Tag 6

Frank Baumann nimmt sich am Rande des Trainings noch einmal Zeit für die Journalisten. Wann verlängert der Sportchef seinen Vertrag? Wann kommt der neue Ersatztorwart? Wie ist der Stand in Sachen Mittelfeldzugänge? Wir haben so viele Fragen, doch am Ende sprechen wir mit Baumann über, nun ja, Tomatensaft.

Schuld daran ist Florian Kohfeldt. In einem Interview für „Werder-TV“ hat der Trainer seinen Vorgesetzten doch tatsächlich mit einer Stewardess verglichen. Auf die Frage, ob er unruhig werde, weil es zuletzt bei den Transferbemühungen nicht mehr voranging, antwortete Kohfeldt: „Es ist wie im Flugzeug: Wenn die Stewardess nervös wird, werde ich auch nervös. Also wenn Frank nervös wird, dann wird's langsam eng.“

Baumann erzählt uns nun schmunzelnd, was für schwerwiegende Folgen Kohfeldts Äußerung für ihn hatte. In den vergangenen drei Tagen sei er genau 67-mal gefragt worden, ob er auch Tomatensaft serviere, sagt der Sportchef. Baumann wirkt dabei keineswegs genervt, er sieht die ganze Sache positiv. „Man lernt durch so etwas viele neue Dinge“, sagt er. „Ich weiß jetzt, dass drei Viertel des weltweiten Tomatensaftkonsums im Flugzeug passiert und dass Tomatensaft laut wissenschaftlichen Erkenntnissen im Flugzeug anders schmeckt als am Boden.“ Man lernt eben nie aus!

Tag 7

Alle warten sehnsüchtig auf einen neuen Mittelfeldspieler für Werder. Und da kommt er einfach so ins Parkstadion in Zell am Ziller geschlendert: Halil Altintop. Er schaut sich Werders Vormittagstraining mit einigen Freunden zusammen von der Tribüne aus an. Der ehemalige türkische Nationalspieler stieg mit Kaiserslautern aus der zweiten Liga ab und ist seitdem vereinslos. Er wäre also günstig zu haben und verfolgt auch am Nachmittag noch einmal die ganze Trainingseinheit. Irgendwann stellt sich der 35-Jährige sogar ganz vorne an den Zaun, wird von Frank Baumann jedoch konsequent ignoriert.

Tag 8

Ist das schön! Vom Gasthof „Schulhaus“ aus können wir das gesamte Zillertal überblicken. Wir können sehen, wie sich die Dämmerung langsam wie ein Schleier über das Tal legt und wie in den Häusern allmählich die Lichter angehen. Dazu gibt es ein leckeres Schnitzel mit Pommes, und Werder-Trainer Florian Kohfeldt erzählt im Abschlussgespräch mit uns Journalisten, wie zufrieden er gerade mit seiner Mannschaft ist. An diesem Abend ist die Welt einfach in Ordnung.

Tag 9

„Mander“ – so nennt man in Tirol gestandene Männer. Das „Manderfest“ in Zell am Ziller ist aber keinesfalls nur für Männer. Frauen im Dirndl bevölkern das riesige Festzelt genauso wie Männer in Lederhosen. Eine Woche lang hatten die Zillertaler alles aufgebaut für die große Party. Jetzt lassen sie es bei lauter Akkordeonmusik richtig krachen, klatschen, tanzen, singen, steigen auf die Bänke. Nichts los in Zell am Ziller? Von wegen, am letzten Abend muss ich meinen Eindruck revidieren. Ein würdiger Abschluss unserer Reise.