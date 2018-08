Der frühere Werder-Spieler Julian von Haacke hat bis Saisonende einen neuen Verein gefunden. Vom SV Darmstadt wird er für die laufende Spielzeit an den SV Meppen ausgeliehen und kickt somit künftig in der dritten Liga.

"Mit Julian von Haacke haben wir ab sofort einen absoluten Allrounder im Team, der in dieser besonderen Situation für uns ganz wichtige spielerische Akzente setzen kann", wird Meppen-Trainer Christian Neidhart auf der vereinseigenen Website des SVM zitiert.

Julian von Haacke kam als Zwölfjähriger zu Werder und durchlief von dort an alle Jugendmannschaften der Bremer. Von 2014 bis 2016 gehörte er zum Profikader, kam in der Bundesliga aber nicht zum Einsatz und wechselte anschließend zum NEC Nijmegen in die niederländische Eredivisie. Nur ein Jahr später zog von Haacke weiter nach Darmstadt. Bei den Hessen konnte er sich jedoch nicht durchsetzen, machte nur fünf Partien in der zweiten Liga. Zuletzt hielt er sich noch bei Werders U23 im Training fit.