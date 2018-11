Julian von Haacke. (imago)

Viele Werder-Fans hatten beim Gedanken an Julian von Haacke einen Traum: Ein echter Bremer Jung trägt das Trikot der Grün-Weißen durch die Bundesliga. Doch daraus wurde nichts. Der defensive Mittelfeldspieler schaffte den Durchbruch an der Weser nicht und wechselte stattdessen im vergangenen Sommer in die Niederlande zum NEC Nijmegen.

Nun kehrt von Haacke nach Deutschland zurück. So hat der Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98, der vom Ex-Bremer Torsten Frings trainiert wird, den 23-Jährigen verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2020.

"Ich bin froh, hier in Darmstadt zu sein, und davon überzeugt, dass es für mich genau der richtige Schritt ist. Dass ich Torsten Frings bereits aus Bremen kenne, war ein weiteres Argument für meinen Wechsel. Ich habe richtig Bock auf die Lilien", wird von Haacke auf der Vereinshomepage zitiert.

Darmstadt-Coach Frings sagte: "Julian ist ein sehr talentierter Spieler, den ich schon lange kenne und dessen Weg wir aufmerksam verfolgt haben. Wir trauen ihm zu, dass er in der 2. Liga an seine überzeugenden Leistungen in der niederländischen Liga anknüpfen kann."

Der bisherige Kontrakt des früheren Werderaners in den Niederlanden lief noch bis zum Juni 2019, laut "Transfermarkt.de" beträgt sein aktueller Marktwert 850.000 Euro.

In der vergangenen Saison brachte es der Hansestädter auf 34 Einsätze für den bisherigen Erstligisten aus dem Nachbarland Deutschlands, zweimal durfte er sich als Torschütze feiern lassen. In der Eredevisie verpasste der NEC Nijmegen zuletzt durch eine Niederlage gegen den NAC Breda in den Playoffs den Klassenerhalt. (mbü/fel)