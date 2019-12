Auf elf Einsätze kommt Niklas Schmidt in der Hinrunde beim VfL Osnabrück. (nordphoto)

Clemens Fritz hat nicht nur als Leiter der Scouting-Abteilung viel zu tun, in den vergangenen Monaten kümmerte er sich auch um Werders Leihspieler. Und das waren eine ganze Menge, allein in dieser Saison tragen zwölf Profis das Trikot eines anderen Klubs. Die Perspektiven unterscheiden sich enorm, nur in wenigen Fällen dürfte eine Rückkehr nach Bremen wirklich ein Ziel sein. Oder wie es Aufsichtsrats-Chef Marco Bode im September in einem Fernseh-Interview ausdrückte: „Manchmal ist es auch, wenn man ehrlich ist, eine Trennung auf Raten.“ Hier gibt es einen Überblick, welcher Spieler sich wo in welcher Form präsentiert.

Felix Beijmo (Malmö FF)

Ausgerechnet einer der bislang unauffälligsten Werder-Profis durfte das tun, was sie an der Weser alle sehnsüchtig wollen: international spielen. Felix Beijmo wurde für eine Kurzleihe in seine Heimat abgegeben, bei Malmö FF erlebte der 21-Jährige etliche gute Momente. In der ersten schwedischen Liga, der Allsvenskan, kam er regelmäßig zum Einsatz, im Oktober gelang ihm gegen den IFK Göteborg sogar ein Tor. Im November endete die Saison, mit nur einem Zähler Rückstand verpasste Malmö knapp den Titelgewinn.

Zusätzliche Sternstunden gab es für den Traditionsverein, bei dem der Ex-Bremer Markus Rosenberg gerade seine Karriere beendet hat, in der Europa League. Als Erster der Gruppe B überwintert das Team im Wettbewerb, Beijmo stand immerhin in zwei Partien auf dem Feld. Nun endet das Leihgeschäft zum Jahresende, eine Rückkehr zu Werder soll es nicht geben – obwohl mit Theodor Gebre Selassie ein direkter Konkurrent verletzt ausfällt. „Felix wird nicht mit ins Trainingslager reisen, er schaut sich nach einem passenden Klub um„, sagt Frank Baumann und bestätigt, dass es „loses Interesse“ einiger Klubs gibt. Es geht um eine Ausleihe. Der Vertrag des 21-Jährigen bei Werder läuft noch bis 2022.

Jan-Niklas Beste (FC Emmen)

Als der Linksverteidiger im Sommer 2018 zu Werder kam, urteilte Sportchef Frank Baumann kurz und knapp: „Jan-Niklas ist ein sehr interessanter Perspektivspieler, der in die Kategorie nachhaltig gehört.“ Auch den Sprung in die Bundesliga traue man dem zweimaligen U20-Nationalspieler zu. Knapp ein Jahr später war die Perspektive auf höherklassige Einsatz geschrumpft, Beste hatte nicht allzu nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. So gab es den Wechsel in die Niederlande zum FC Emmen, in der Eredivisie lief es bislang durchwachsen. Fünfmal stand der 20-Jährige in der Startelf, einmal wurde er eingewechselt. Dann bremste ihn im Oktober eine Knieverletzung aus, ehe eine zweite Blessur am Knie Ende November für einen kleinen Schock sorgte: Im Training verletzte sich Beste am Meniskus, es folgte eine Operation. Nun fällt er erst einmal auf unbestimmte Zeit aus.

Ole Käuper (FC Carl Zeiss Jena)

Das vergangene Halbjahr als unruhig zu bezeichnen, ist im Falle von Ole Käuper fast untertrieben. Keine andere Werder-Leihgabe stand derart im Licht der Öffentlichkeit wie er – allerdings in keinem allzu gutem. Nachdem es in der Vorsaison schon unschöne Nebengeräusche bei einem Leihgeschäft nach Aue gegeben hatte, rumpelte es nun auch beim Drittligisten Carl Zeiss Jena. Dort wurde Käuper nach disziplinarischen Verfehlungen zwischenzeitlich in die Oberliga verbannt und musste sich einige harte Worte anhören. Auch von Werders Chefcoach Florian Kohfeldt, der in der Vergangenheit stets seine Anerkennung für den jungen Mittelfeldakteur ausgedrückt hatte. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Ole ein sehr, sehr talentierter Fußballer ist. Nichtsdestotrotz muss er lernen, was Profifußball bedeutet. Wenn er das schafft, glaube ich immer noch an ihn.“ Und als zusätzliche Spitze schickte er dem gebürtigen Bremer hinterher: „An seinem Talent wird es nicht liegen, wenn es nicht klappt.“

Frank Baumann wurde ähnlich deutlich: „Für Ole ist es definitiv noch nicht zu spät, aber er muss jetzt dringend aufwachen.“ Genau das scheint Käuper getan zu haben. Nach einem Trainerwechsel wurde er in Jena begnadigt, gehörte zuletzt beim abstiegsbedrohten Klub zum Stammpersonal. Zudem zeigte sich der 22-Jährige reuig: „Ich habe viel an mir gearbeitet und versuche, viel umzustellen. Das heißt, erwachsener und mannschaftsdienlicher zu spielen“, sagte er in einem Interview. „Ich bin zweimal auf die Nase gefallen. Ich glaube nicht, dass ich eine weitere Chance kriegen werde.“

Jannes Vollert (Hallescher FC)

Es ist ein Leihgeschäft mit Perspektive – möglicherweise sogar in doppelter Hinsicht. Bis zum Juni 2021 hat Werder Jannes Vollert beim Halleschen FC geparkt. Der 21-Jährige soll beim Drittligisten reifen, um irgendwann vielleicht doch noch ein Kandidat für die Bremer Abwehrzentrale zu sein. Der Wechsel nach Sachsen-Anhalt hat sich für das Talent bislang gelohnt, bei seinen 17 Einsätzen stand er 14 Mal in der Startelf. In der Tabelle schwimmt das Team in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter MSV Duisburg mit. „Momentan bin ich in Halle sehr zufrieden, alles Weitere kommt nach und nach“, sagte Vollert kürzlich in einem Interview. „Mit harter Arbeit kann man viel erreichen und von daher mache ich mir keinen Druck, zeitnah in die Bundesliga zu müssen.“

Michael Zetterer (PEC Zwolle)

Drei Kahnbeinbrüche hatte der 24-Jährige im Laufe seiner noch jungen Karriere zu überstehen – für einen Torwart eine denkbar schlechte Verletzung. Doch Werder glaubt weiter an den Keeper, lieh ihn nach dessen Genesung und einem recht vielversprechenden Gastspiel beim österreichischen Zweitligisten SK Austria Klagenfurt zum PEC Zwolle in die oberste niederländische Klasse aus.

Statt der erhofften Spielpraxis gab es jedoch einen herben Dämpfer. Zetterer verlor in der Vorbereitung das Duell gegen Xavier Mous, der fortan zwischen den Pfosten stand. Aber der Konkurrent überzeugte viel zu selten, am 14. Spieltag schlug die Stunde von Michael Zetterer. Ende November durfte er erstmals ins Tor, im Kellerduell mit Fortuna Sittard gab es prompt einen 3:1-Erfolg. Schon vor dem Spiel hatte Zetterer seine Freude via Instagram mitgeteilt: „Harte Arbeit zahlt sich aus – endlich.“ Seither ist Zetterer die Nummer eins, im Abstiegskampf steckt der Klub trotzdem weiterhin.

Thore Jacobsen (1. FC Magdeburg)

Er lief und lief und lief. Jedoch nur im Training. Thore Jacobsen war in den vergangenen Jahren eigentlich immer dabei, wenn Florian Kohfeldt zu seinen Übungseinheiten auf den Rasen bat. Der nächste Schritt gelang ihm aber nicht. Werders Chefcoach schätzt trotzdem die Flexibilität Jacobsens, die sich nun auch beim 1. FC Magdeburg zeigt. Von der Abwehr ging es ins Mittelfeld des Drittligisten, Trainer Stefan Krämer schwärmte Anfang Dezember: „Seine Qualität ist das, was uns derzeit ein Stück prägt.“ Überhaupt sei Jacobsen „eine große Bedeutung für unser Spiel, das hat man in den letzten Wochen gesehen. Er ist ein wichtiger Spieler in unserem Zentrum geworden. Es ist schon ein anderes Spiel, wenn er nicht dabei ist." Klingt gut, könnte sich aber schnell wieder ändern – Krämer wurde beim Tabellenzwölften unmittelbar vor Weihnachten entlassen.

Romano Schmid (Wolfsberger AC)

Eine Szene ist besonders haften geblieben: Im September traf Romano Schmid mit dem österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC in der Europa League auf Borussia Mönchengladbach, beim 4:0-Sieg seines Teams tunnelte er erst mit einer sehenswerten Körpertäuschung seinen Gegenspieler Florian Neuhaus und bereite anschließend ein Tor vor. Der 19-Jährige versprühte in diesem Moment genau den Spielwitz, den Werder in einigen Phasen der Hinrunde ganz gut hätte gebrauchen können.

Schmid gilt nicht nur wegen dieser Aktion als großes Versprechen für die Zukunft. Bis zum kommenden Sommer ist er in seine Heimat verliehen, allein in dieser Saison hat er 25 Pflichtspiele bestritten, acht Treffer vorbereitet und deren zwei selbst erzielt. „Meine beste Position ist die Zehn, aber danach kommt schon die Acht“, sagte Schmid zuletzt im Interview mit dem WESER-KURIER. „Ich habe mit dem Wechsel zu Werder Bremen einen richtig guten Schritt gemacht. Wenn ich weiter so spiele, werde ich auf Dauer meine Chance bekommen. Erst einmal bin ich aber froh, dass ich in Österreich zeigen kann, was ich drauf habe.“

Jean Manuel Mbom (KFC Uerdingen)

Als Träger der Fritz-Walter-Medaille in Silber schwang bei Jean Manuel Mbom in der Öffentlichkeit immer ein wenig die Hoffnung auf ein großes Bremer Toptalent mit. Intern wurde der Mittelfeldspieler weiter behutsam aufgebaut, trotz vieler Trainingseinheiten bei den Profis zeigte sich aber recht schnell, dass der Schritt in den Erwachsenenbereich noch einmal ein ganz anderes Kaliber ist. Im Sommer führte der Weg des 19-Jährigen von Werders U23 zum Drittligisten KFC Uerdingen. Im Oktober übernahm dort Ex-Profi Stefan Effenberg den Managerposten, Stefan Reisinger und Daniel Steuernagel bilden eine Doppelspitze auf der Trainerbank. Seither kämpfte sich die Mannschaft aus den Niederungen der Tabelle ins gehobene Mittelfeld vor. Mbom spielte in 15 Partien von Beginn an, dreimal wurde er eingewechselt – so wie Mitte Dezember gegen Viktoria Köln, wo er als Joker den Siegtreffer markierte.

Boubacar Barry (KFC Uerdingen)

Neben Mbom ist Boubacar Barry die zweite Bremer Leihgabe in Diensten der Krefelder. Auch der 23-Jährige war stets dicht dran am Geschehen, pendelte allerdings häufig zwischen Startelf und Ersatzbank. Kürzlich zwang den Rechtsaußen eine Schulterverletzung zur Pause, die Dauer ist unklar. Beim KFC ist man trotzdem zufrieden und plant bereits über die im Sommer endende Leihe hinaus. „Den Jungen wie Boubacar Barry, Franck Evina oder Jean Manuel Mbom wollen wir Vertrauen geben und hoffen, in Zukunft mit ihnen weiter zusammenarbeiten zu können“, sagte Manager Effenberg jüngst.

Niklas Schmidt (VfL Osnabrück)

In Bremen strahlen die Haare von Claudio Pizarro, in Osnabrück sorgt ein erblondeter Niklas Schmidt für Aufsehen. Und nicht nur optisch. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten, einer mehrwöchigen Verletzung und entsprechend wenig Einsatzzeit, dreht der 21-Jährige seit November richtig auf. Erst gelang ihm gegen Stuttgart sein erster Assist in der 2. Bundesliga, dann folgte die Torpremiere gegen Bochum. Absoluter Höhepunkt war eine Woche später ein Sololauf gegen den Hamburger SV – der folgende Treffer versetzte die Fans des VfL und von Werder gleichermaßen in Ekstase.

An der Weser galt Schmidt bei allem vorhandenen Talent nicht immer als Musterbeispiel eines bezahlten Fußballers, so bereitete das Gewicht Kummer und sorgte für manch deftigen Spruch. „Selbst wenn der ein oder andere vielleicht recht hat, so etwas trifft einen richtig hart“, zitierte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ im Frühherbst den Mittelfeldspieler. Schmidt gab zuletzt die passende Antwort auf dem Platz, indem er zeigte, dass er viel an sich gearbeitet hat. In Osnabrück bleibt er noch bis zum Sommer 2021. Spielt er so weiter, dürfte die Tür nach Bremen geöffnet bleiben.

Jonah Osabutey (Royal Mouscron)

Für Werders U23 in der Regionalliga war Jonah Osabutey zu gut, beim Bundesliga-team spielte der Ghanae bislang keine Rolle. So ging es nach Belgien, wo der Angreifer fast immer in der Startelf stand. Drei Treffer sind Osabutey gelungen, viermal wurde er zum Vorbereiter. In der Jupiler Pro League befindet sich der Verein aus Wallonien im gesicherten Mittelfeld.

Martin Harnik (Hamburger SV)

Frühzeitig signalisierte Florian Kohfeldt im Sommer, dass für Martin Harnik nicht wirklich Platz im angestrebten System ist. Kurz vor dem Schließen des Transferfensters gab es die Trennung auf Leihbasis, Harnik ging zum Nordrivalen Hamburger SV. In seiner Geburtsstadt zählt er zum Stammpersonal, hat in der 2. Bundesliga bislang zwei Treffer erzielt. Dennoch haftet ihm ein altbekanntes Problem an: Der 32-Jährige braucht wie einige seiner Nebenleute zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen. Ein schlechtes Merkmal für einen Stürmer. Auch deshalb erscheint eine Rückkehr nach Bremen im Sommer recht unwahrscheinlich.