1. FC Köln

Als der 1. FC Köln 1978 den zweiten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte klarmachte, nahm sich die Kölner Band Höhner dies zum Anlass, zwei Lieder zu veröffentlichen: „Unser Bock es Meister“ und „Mir stonn zu dir, FC Kölle“. Letzteres wurde im Anschluss zur offiziellen Vereinshymne erklärt und läuft bis heute vor jedem Heimspiel. Die Melodie basiert auf dem schottischen Volkslied „The Bonnie Banks of Loch Lomond“. Wie es sich gehört, ist der Text jedoch auf Kölsch: „Mer schwöre dir he op Treu un op Iehr: Mer stonn zo dir FC Kölle…“

HSV

Auch in Hamburg steuerte eine Stadtikone die Hymne für seinen Heimatverein bei. Dafür dichtete Lotto King Karl sogar seinen Song „Hamburg meine Perle“ um, welcher sich ursprünglich um seine Verbundenheit zur Stadt Hamburg drehte. Für die Strophen schrieb er für den einen oder anderen Verein eine kleine Zeile, inklusive Kampfansage, und so entstand die HSV-Version und heutige Stadionhymne. Lotto King Karl spielt den Song live bei jedem Heimspiel auf einer Hebebühne vor der Nordkurve. Obwohl der HSV diese Saison nur auf einen der in der Hymne genannten Klubs (in der Hymne wird nur von „der Hauptstadt“ gesungen und daher lässt sich die Zeile auch auf Union Berlin ummünzen) im Ligabetrieb trifft, ließ man verlauten, dass der Text nicht verändert wird.

Hertha BSC

Es war Anfang der 90er-Jahre, als Frank Zander am Strand auf Ibiza bei Sonnenuntergang zur Gitarre griff und aus der Melodie von „Sailing“ von Rod Stewart „Nur nach Hause“ machte. Am 31. März 1993 wurde das Stück zur Stadionhymne, als die Hertha-Amateure im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Chemnitz spielten. „Das Olympiastadion war fast voll und ich sollte zur Halbzeit zwei Songs spielen“, erinnert sich Zander in einem Interview auf der Berliner Vereinshomepage. Den Song hatte er spontan in der Nacht zuvor für die Hertha-Fans umgeschrieben. „Als die Fans in der Ostkurve beim Refrain dann auf einmal ihre Schals nach oben streckten, war eine neue Hymne geboren“, erzählt der Musiker. Seitdem wird bei Heimspielen der Hertha im Berliner Olympiastadion „Nur nach Hause“ gespielt.

Fortuna Düsseldorf

Dass die Toten Hosen bekennende Fortuna-Fans sind, sollte keine allzu große Neuigkeit sein. Zwar haben sie keine offizielle Hymne geschrieben, jedoch wird der Erfolgshit „An Tagen wie diesen“ nach jedem Heimsieg gespielt und hat sich inzwischen schon zu so etwas wie der inoffiziellen Hymne entwickelt. Seit 2012 sind die Toten Hosen auch Ehrenmitglieder ihres Heimatvereins.

Union Berlin

Für die offizielle Hymne bei Union Berlin sorgte Nina Hagen, seit 1998 dröhnt „Eisern Union“ durch die Alte Försterei. Hagen ist selber glühender Union-Fan. Der Song ist eine Mischung aus Schlachtgesang und Besinnung auf die Wurzeln des Klubs, welche in der DDR liegen. Für Hagen war die Hymne aus mehreren Gründen eine Herzenssache, da auch ihr Vater großer Anhänger der Eisernen war.

VfL Bochum

Die Bochumer Hymne stammt aus der Feder von Herbert Grönemeyer. Der gebürtige Bochumer schrieb den Song als Hommage an die Stadt und an die Leute. Die Rockhymne wurde 1984 auf dem Album „4630 Bochum“ veröffentlicht, welches deutschlandweit große Erfolge feierte und am Ende des Jahres zu den drei meistverkauften Alben gehörte. Zwar bezieht sich nur eine Zeile direkt auf den VfL, dennoch wird sie vor jedem Spiel im Stadion gespielt. Das bisher letzte Mal, dass Grönemeyer die Hymne selbst live vor einem Bochum-Spiel performte, ist übrigens schon eine Weile her: 2006 vor dem 0:6 gegen Werder.