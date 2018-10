Ausgeglichene Gesamtbilanz:

In bisher 42 Bundesligaspielen gab es 17 Werder-Siege, 17 mal gewannen die Wölfe, bei 77:73 Toren für Wolfsburg. Nimmt man die sechs Duelle im DFB-Pokal dazu, dann führt Werder die Bilanz an: Bremen siegte in allen bisherigen Aufeinandertreffen im Pokal. Werder ist dazu seit fünf Bundesligaspielen gegen Wolfsburg ungeschlagen (vier Siege, ein Remis). Den letzten Dreier der Wölfe gegen Bremen gab es im November 2015 zu Hause mit 6:0.

Serie gerissen:

Nach zuvor saisonübergreifend acht ungeschlagenen Bundesligaspielen in Serie unterlag Werder Bremen am letzten Spieltag mit 1:2 beim VfB Stuttgart. Die letzte Niederlage zuvor gab es am 31. Spieltag mit 0:2, kurioserweise auch beim VfB.

Wölfe auswärtsstark:

Wolfsburg ist auswärts seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis), in denen der VfL sogar dreimal ohne Gegentor blieb. Die letzte Niederlage in der Fremde war das 1:4 bei RB Leipzig am 33. Spieltag der vergangenen Saison.

Gegentorflut gegen Wolfsburg:

Trotz der zuletzt guten Bilanz kassierte Werder in den letzten 15 Bundesligaduellen mit den Wölfen immer mindestens einen Gegentreffer und insgesamt 34 Tore, also knapp 2,3 pro Spiel. Überhaupt ist Wolfsburg gegen Werder ganz besonders treffsicher: Gegen keinen anderen Bundesligisten trafen die Wölfe öfter als gegen Bremen (75 mal in 42 Bundesligaspielen).

Die Remis-Experten:

Bereits in der letzten Saison war Wolfsburg der Remis-König der Bundesliga (15 Unentschieden). Auch in der aktuellen Saison hat Wolfsburg schon wieder drei remis auf dem Konto, so viel wie keine andere Mannschaft.

Kohfeldt vor dem Meilenstein:

Florian Kohfeldt ist seit seiner Amtsübernahme im November 2017 zu Hause in 16 Pflichtspielen (acht Siege, acht Remis) ungeschlagen und hat damit den Vereinsrekord von Otto Rehhagel (April 1981 bis Januar 1982) eingestellt. Noch ein Sieg oder ein Remis und Kohfeldt hat den Uralt-Rekord geknackt.

Pizarro im 40er-Klub:

Claudio Pizarro, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, würde bei einem Einsatz gegen Wolfsburg zum erst neunten Spieler der Bundesliga-Geschichte, der im Alter von über 40 Jahren aufläuft und sogar erst der vierte Feldspieler, dem dies gelänge. Nur Klaus Fichtel, Mirko Votava und Manni Burgsmüller gehören diesem elitären Klub bereits an - übrigens allesamt ehemalige Werderaner.

Einmal richtig eingeschenkt:

Bei der 2:7-Heimniederlage gegen Werder im September 1999 kassierte Wolfsburg das einzige Mal in seiner Bundesligageschichte mehr als sechs Gegentore.

