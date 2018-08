Wer in Bremen jemanden finden möchte, der wirklich aufrichtig traurig darüber ist, dass der Hamburger SV nicht mehr in der Bundesliga spielt, der muss lange suchen. Es gibt allerdings eine Sache, die so manchen Werder-Fan ernsthaft am Abstieg des Erzrivalen stört: das geliebte Nordderby, dieses Prestigeduell voller Emotionen und Kuriositäten, fällt nun bis auf Weiteres aus.

Ein Grund Trübsal zu blasen ist das allerdings nicht. Es geht auch ohne die Hamburger. Nicht einmal für ein Nordderby braucht man sie, schließlich gastiert gleich am Sonnabend zum Bundesliga-Auftakt Hannover 96 im Weserstadion. Ob nun Hannover oder Hamburg, die Entfernung ist von Bremen aus fast identisch. Völlig zu Unrecht wurden die Duelle mit 96 bislang als „kleines Nordderby“ herabgewürdigt, dabei gibt es sechs gute Gründe dafür, dass sie mindestens genauso großartig sind wie die gegen Hamburg.

Die Torbilanz

Die Statistik spricht eine eindeutige Sprache. In den letzten zehn Vergleichen zwischen Werder und Hannover fielen insgesamt 36 Tore. Zum Vergleich: Zwischen Werder und den oft destruktiv agierenden Hamburgern waren es nur 21 Treffer. Wer Offensivfußball sehen will, braucht das „alte Nordderby“ also nun wirklich nicht.

Die Abkürzung

Schmähgesänge gegen den Hamburger SV kennen die Werder-Fans zuhauf, und darauf verzichten müssen sie auch in Zukunft nicht. Der Grund ist einfach: Sowohl Hannover 96 als auch der Hamburger SV werden mit „HSV“ abgekürzt, und eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Werder-Rivalen gibt es darüber hinaus. Die Bremer Anhänger können ihre über viele Jahre einstudierten Schlachtrufe also genauso gut am kommenden Sonnabend anstimmen.

Die Abneigung

Viele Fußballfans brauchen ihn einfach, diesen einen Verein, den sie überhaupt nicht mögen. In Bremen war das bislang selbstredend zuallererst der Hamburger SV. Aber mal ehrlich: Hannover 96 eignet sich für die Rolle des Bösewichts doch genauso gut. Nur als kleiner Hinweis: Der dortige Vereinspräsident heißt Martin Kind, ist sogar bei den eigenen Fans äußerst unbeliebt und will die 50+1-Regel abschaffen.

Die Ausbeute

In Bremen war es schon zur Gewohnheit geworden: Nach dem Nordderby gegen Hamburg gab es für Werder etwas zu jubeln, zumindest immer dann, wenn das Spiel eine gewisse tabellarische Bedeutung hatte. Die Gleichung lautet also „Nordderby=Party“, und gegen Hannover stehen Werders Erfolgschancen sogar noch besser als gegen Hamburg, zumindest aus statistischer Sicht. Von 58 Bundesliga-Duellen gegen 96 gewann Werder 30 und verlor nur 13, gegen Hamburg gab es in 108 Partien 39 Siege und 34 Niederlagen.

Der Hohn

Früher waren es Thomas Wolter und Frank Neubarth. Heute sind es Max Kruse und Martin Harnik. Wenn hochtalentierte Fußballer aus Hamburg und Umgebung nicht beim HSV, sondern bei Werder spielen, sorgt das bei Bremer Fans immer für diebische Freude und eine kleine Portion Hohn. Für diese Gefühle braucht man die Hamburger allerdings auch nicht, denn sie lassen sich genauso gut auf Hannover projizieren. Man muss nur einmal nachschauen, wo Maximilian und Johannes Eggestein geboren wurden.

Die Kuriositäten

Klar, das Nordderby gegen Hamburg war stets gut für diese kuriosen Geschichten, die Fangenerationen überdauern. Stichwort: Papierkugel. Doch auch die Spiele gegen Hannover geben durchaus Kuriositäten her. Ein Beispiel gefällig? 1975 pfiff Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder die erste Halbzeit schon nach 32 Minuten ab, ließ nach einem Hinweis von Werder-Verteidiger Horst-Dieter Höttges dann aber doch weiterspielen. Zum Mittagessen hatte der Unparteiische nach eigenen Angaben ein Bier und einen Malteser getrunken. Diese Getränke-Kombination ist bei einigen Bremern noch heute als „Ahlenfelder“ bekannt.