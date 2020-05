Janik Haberer ist Freiburgs Schlüsselspieler. (dpa)

Das sind Freiburgs Stärken:

Trainer Christian Streich nimmt in diesem etwas anderen Klub eine Sonderrolle ein - auch wenn Streich dies nie selbst so sehen würde. Streich ist der dienstälteste Trainer der Liga, mittlerweile läuft sein neuntes Jahr als Cheftrainer der Profis. Und er war davor bereits fast 20 Jahre erst als Spieler, später als Trainer im Nachwuchsbereich für den SC tätig. Man kann wohl ungefähr erahnen, wie groß die Identifikation des in der Freiburger Peripherie geborenen Streich mit diesem Klub ist. Streich kennt den Verein wie kein Zweiter, weiß um die Probleme bei der U15 ebenso wie jene seiner eigenen Spieler. Das mag als Erkenntnis für die Bundesligamannschaft banal klingen, ist es aber nicht. Streich hat beträchtliche Teile des Freiburger Weges mit konzipiert und trägt diese Normen und Werte nun als wichtigster Angestellter seines Klubs in die Öffentlichkeit.

Diese über Jahrzehnte gewachsene Vereinsstruktur dient auch dem Trainerteam der Profis bei ihrer Arbeit. Freiburg ist ein klassischer Verkäufer-Klub, der fast jedes Jahr seinen oder seine besten Spieler verliert und damit auch immer wieder von vorne anfangen muss. Aber: Vor dieser Saison war das insofern ein bisschen anders, als die Freiburger keinen Spieler gehen lassen mussten, den sie eigentlich behalten wollten, dafür aber in Vincenzo Grifo und Jonathan Schmid zwei Ehemalige zurückholten.

Streich hat in dieser Saison also den fast luxuriösen Vorteil, auf bestehenden Strukturen und aufzubauen. Entsprechend weit ist diese Mannschaft schon wieder in ihrer Entwicklung. In der vergangenen Saison waren Spiele mit Freiburger Beteiligung oft genug nicht schön anzusehen, Streich stellte den notwendigen Pragmatismus deutlich über alle anderen Ziele. Nun hat sich die Herangehensweise wieder verändert, wenngleich der Sportclub immer noch eines jener Teams ist, die einen sehr gesunden Mittelweg finden zwischen der eigenen Philosophie und der notwendigen Anpassung an den jeweiligen Gegner.

Sehr gelegen kommt Freiburg dabei das Narrativ vom notorischen Außenseiter, welches vom Trainer auch unermüdlich gepflegt wird. Aus dieser Haltung heraus entwickelt die Mannschaft insbesondere gegen vermeintlich überlegene Gegner eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit, kaum zufällig hat Freiburg gegen Dortmund oder Leverkusen gepunktet und gegen Leipzig in zwei Spielen sogar vier Zähler eingefahren. Bis auf die Partie in Köln (0:4) hatte der Sportclub noch keinen echten Aussetzer in dieser Spielzeit.

Streich bedient sich dabei zweier Grundordnungen: Entweder setzt er auf das klassische Freiburger 4-4-2 mit zwei Sechsern oder auf ein 3-4-3 in einigen Abwandlungen, etwa dem 5-4-1 gegen spielstärkere Gegner wie zuletzt Dortmund oder Leipzig. Die Mannschaft ist dabei nicht eindimensional oder berechenbar, sondern bedient sich fast dem ganzen Repertoire, das das Spiel mit dem Ball bietet. Über technisch starke Innenverteidiger wird eröffnet, auch Keeper Alexander Schwolow wird einbezogen, um das gegnerische Pressing zu umspielen. Von den beiden Sechsern bleibt einer tief angebunden und hilft im Aufbau, der andere orientiert sich in der Regel schon höher im Feld.

Anders als viele andere Mannschaft will Freiburg gar nicht so vehement durchs Zentrum spielen, sondern ist immer darum bemüht, seine Flügel- beziehungsweise Außenverteidiger möglichst dynamisch und hoch in der gegnerischen Hälfte ins Spiel einzubinden. Entweder mit einem direkten Anspiel des Halb- oder Innenverteidigers oder, wenn der Gegner auf eine Seite gelockt wurde, mit der schnellen Verlagerung auf die ballfern geöffnete Seite.

Weitere klare Angriffsmuster sind die teilweise sehr kleinteiligen Kombinationen der eng stehenden Freiburger Angreifer oder jenes Steil-Klatsch über den dritten Mann, das Werder so gerne spielen würde, oft genug aber nicht sauber hinbekommt. Bei Freiburg sieht das dann so aus, dass der am höchsten postierte Angreifer flach angespielt wird, auf einen Mittelfeldspieler klatschen lässt und der den Flügelverteidiger in vollem Lauf bedient. Besonders gefährlich ist dabei die linke Seite mit Christian Günter, dem nach Filip Kostic fleißigsten Flankengeber der Bundesliga. Generell bleiben die Außenbahnen freigeräumt für Günters und Schmids temporeiche Flügelläufe.

Funktioniert der flache Aufbau nicht, ist sich die Mannschaft nicht zu schade, auch mal auf zweite Bälle zu gehen. Dabei hilft die enge Anordnung der Angreifer und das Durchschieben eines Sechsers, um die Balljagd sofort zu eröffnen. Gerade aus Bremer Sicht ebenso interessant wie gefährlich: Freiburg ist fast schon traditionell stark bei ruhenden Bällen. Schmid und Günter, vor allem aber Grifo sind exzellente Freistoß- und Eckstoßschützen, die von jeder Seite alle möglichen Varianten beherrschen. Mit Robin Koch, Dominique Heintz, Philipp Lienhart oder Nils Petersen lauern dann die entsprechend starken Kopfballspieler.

Gegen den Ball bleibt Freiburg einigermaßen berechenbar. Das konsequente Schließen des Zentrums ist dabei oberstes Gebot. Im 5-4-1 kann die Mannschaft in allen Höhen anlaufen und verteidigen, gegen besonders spielstarke Mannschaften zur Not auch am und um den eigenen Strafraum herum. Nicht nur dann wird die Balljagd nur noch eher sporadisch eingesetzt, vielmehr verteidigt Freiburg gerne und viel aus der Ordnung heraus.

Als Grundlage dafür dient der massive Zentrumsblock mit mindestens einem Angreifer, den beiden Sechsern und dem Innenverteidiger-Trio dahinter. Oft bleibt dem Gegner gar nichts anderes übrig, als über die Außen anzugreifen - und mindestens zwei Spieler zur Absicherung abzustellen. Ein Freiburger Stürmer bleibt in der Regel weit vorne postiert stehen, um für einen schnellen Umschaltmoment zu sorgen.

Das sind Freiburgs Schwächen:

In dieser Saison ist ein Muster erkennbar und das besagt: In der Underdog-Rolle fühlt sich Freiburg pudelwohl - gegen Mannschaften auf etwa demselben Niveau dagegen offenbart das Team durchaus Probleme. Den teilweise überraschenden (Teil-)Erfolgen gegen ambitionierte Mannschaften stehen Niederlagen gegen Köln (zwei Mal), Paderborn, Düsseldorf oder Union (in Liga und Pokal je ein Mal) gegenüber. Freiburg pendelt immer noch ein bisschen zu stark zwischen den Extremen, ist wie eine Wundertüte und auch in dieser Hinsicht schwer auszurechnen. Es fehlt noch immer etwas an der nötigen Konstanz.

Streichs Mannschaft offenbart einige Schwächen gegen Teams, die eher tiefer stehen und selbst nicht zu lange den Ball haben wollen. In Partien wie diesen entwickeln sich dann regelrechte Abnutzungskämpfe, weil es dem Sportclub an den entsprechenden Mitteln fehlt, um gegen eine kompakte Defensive zu kombinieren. Umso erstaunlicher, dass gerade Freiburg in dieser Saison als einzige Mannschaft der Liga noch ohne jedes Kontertor ist - wäre diese Disziplin doch eigentlich ein wichtiger Teil der Freiburger Ausrichtung.

Freiburgs Pressing bleibt eher unberechenbar: Es gibt verschiedene Ansätze in verschiedenen Spielzonen, manchmal ist die Mannschaft überaus griffig, dann plötzlich wieder schludrig in der Umsetzung und damit verwundbar.

Überdies tummeln sich im Kader zwar einige vielversprechende Talente, die längst auch schon Begehrlichkeiten anderer Klubs geweckt haben. Allerdings ist die individuelle Qualität doch eher im unter Liga-Durchschnitt anzusiedeln. Freiburg hat keinen echten Unterschiedspieler oder die eine herausragende Persönlichkeit. Das muss nicht immer ein Makel sein, kann aber gerade in engen Spielen zum Nachteil werden.

Das ist der Schlüsselspieler:

Wo bei Werder ganz erheblich der Schuh drückt, kann Streich quasi aus dem Vollen schöpfen: In der Zentrale vor der Abwehr bieten sich dem Trainer mehrere Optionen. Neben den beiden eher als Abräumer geltenden Amir Abrashi und Nicolas Höfler kann auch Innenverteidiger Robin Koch auf der Sechs spielen - oder eben Janik Haberer. Der wird von Streich gerne auch mal auf anderen Positionen im Mittelfeld und teilweise sogar im Angriff eingesetzt, bringt seine herausragenden Qualitäten aber im zentralen Mittelfeld am besten zur Geltung. Haberer ist sehr spielintelligent und mit einem tollen Raumgefühl ausgestattet, kann sehr viel Druck nach vorne entwickeln, aber auch im Pressing wertvoll sein. Seine Technik und Resistenz gegen aggressives Pressing machen ihn zum wichtigen Aufbauspieler, der überdies Torgefahr ausstrahlt. Haberer ist ein latent unterschätzter Spieler und eigentlich ein klarer Kandidat für größere Aufgaben in einem größeren Klub.