Es war ein berauschender Abend, das erträumte Fußballfest. Erneut hat das Weserstadion ein geschichtsträchtiges Spiel erlebt, nach dem es trotz eines deutlichen Ergebnisses auf beiden Seiten glückliche Gesichter gab. In der Rekordkulisse wurde enthusiastisch gefeiert, gesungen, gar geweint und ein starkes Signal aus der Region gesendet.

Insbesondere der Stadt Delmenhorst stand das Pokalderby gut zu Gesicht. Bremens sozial schwacher Nachbar verfügt seit Jahren über das nicht allerbeste Image und muss stets zahlreiche Häme und Spöttereien über sich ergehen lassen. Schöne Nachrichten sind selten. Da tun werbewirksame Glanzlichter wie diese besonders gut.

Die Verantwortlichen des SV Atlas und von Werder Bremen haben in den zurückliegenden Wochen in vorbildlicher Manier gezeigt, was alles möglich ist, wenn man sich trotz offenkundiger Unterschiede die Hand reicht und mit Respekt begegnet. Der vergangene Sonnabend taugt nämlich leider auch als Beweis dafür, dass dies nicht überall Grundlage des Handelns ist und der gesunde Menschenverstand mitunter auf der Strecke bleibt. Das gilt für den Pyro-Einsatz Vermummter im Fanblock ebenso wie insbesondere für den niederträchtigen Tritt an den Kopf eines Polizisten. So rücken automatisch kriminelle Taten in den Blickpunkt – an einem Abend, der eigentlich denen gehören sollte, die es wirklich verdienen.