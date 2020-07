Die Flutlichtmasten des Weserstadions sind zwar gut zu sehen, auf Werders Trainingsplatz gibt es allerdings kein Licht. (nordphoto)

Ohne die Coronakrise hätte es in diesem Sommer größere Veränderungen rund um das Weserstadion gegeben. Der Trainingsplatz der Werder-Profis sollte mit einer Flutlichtanlage ausgestattet werden, im Optimalfall wäre der Haupttrainingsplatz auch komplett umgebaut worden. Bisher liegen dort eine Fläche mit Hybridrasen und eine mit Naturrasen nebeneinander. Ambitionierte Pläne sahen vor, das komplette Spielfeld zu drehen, um bessere Arbeitsbedingungen für die Bundesligamannschaft zu haben. „Wegen der Coronakrise wird es in diesem Sommer keine außergewöhnlichen Maßnahmen rund um die Trainingsplätze geben“, bestätigte Klubchef Klaus Filbry nun dem WESER-KURIER.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, betont Manager Frank Baumann, der seit seiner Amtsübernahme 2016 einen gewissen Investitionsstau bei Werder abarbeitet. „Es war schon damals eine unsere ersten Handlungen, in die Infrastruktur zu investieren“, betont Baumann, „aber jetzt haben wir wegen der Coronakrise finanziell andere Herausforderungen.“

In den vergangenen Jahren floss eine siebenstellige Summe in den neuartigen Hybridrasen im Stadion und auf diversen Plätzen draußen, auch eine Rasenheizung auf Platz 11 wurde nachgerüstet. Im Vorjahr wurde der Kabinentrakt im Stadion aufwendig modernisiert, auch hier investierte der Verein einen hohen Betrag in einen Besprechungsraum für die Mannschaftssitzungen und zeitgemäße Räume für die Arbeit des Trainerstabs. „Wir sind mit den Investitionen noch nicht am Ende“, versichert Baumann, „wir werden weiter daran arbeiten, wettbewerbsfähig zu sein.“ Im Vergleich mit anderen Bundesligisten, das weiß Werders Manager, muss Werder in der Infrastruktur noch eine Menge aufholen, irgendwann vor seiner Amtszeit haben die Bremer hier den Anschluss an die Konkurrenz verloren.

Besserer Handynetz im Stadion

Immerhin: Gerüste im Stadion-Innenraum zeugen davon, dass der fest eingeplante Mobilfunkstandard „4G“ tatsächlich kommt. Wenn es hierbei wegen der Pandemie keine Verzögerungen geben sollte, rechnet Filbry zum Start der neuen Saison mit der deutlich verbesserten Handynetzversorgung im Weserstadion.

Ein Problem bleibt aber das fehlende Flutlicht am Haupttrainingsplatz. Dass Werders Bundesligamannschaft dort nicht bei Dämmerung oder Dunkelheit trainieren kann, geht im Jahr 2020 eigentlich gar nicht. „Wir werden das Flutlicht dort irgendwann umsetzen“, versichert Baumann, „leider mussten wir das Thema jetzt zurückstellen. In den nächsten zwölf Monaten wird sich daran auch nichts ändern.“ Dramatisch sei das aber nicht, beruhigt der Manager, schließlich ist man es bei Werder gewöhnt, bei den Trainingszeiten in den Wintermonaten darauf Rücksicht zu nehmen. Trotzdem möchte er auch diese Modernisierung so bald wie möglich angehen.