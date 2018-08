Es geht wieder los. Diesen Sonnabend im DFB-Pokal auswärts gegen Wormatia Worms und am kommenden Sonnabend im Heimspiel gegen Hannover 96 startet Werder in die neue Saison und ist gut gerüstet. Frank Baumann, Florian Kohfeld und sein Team haben erstklassige Arbeit geleistet und einen vielversprechenden Kader zusammengestellt. Alle Zeichen sind auf Erfolg gestellt. Aber ob er sich wirklich einstellt? Das bleibt abzuwarten. Optimismus ist gut, aber bitte nicht abheben. Da folge ich Frank Baumann, der auch vor einer zu großen Euphorie warnt. Insofern war ich gar nicht zu enttäuscht über unsere Niederlage gegen den spanischen Erstligisten Villareal. Ich will hier nicht den Spaßverderber spielen, aber angesichts der großartigen Stimmung, die ich in der vergangenen Zeit wahrnehme, wenn von Werder die Rede ist, möchte ich doch ein wenig auf die Bremse treten. Das sagt mir die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte.

Trotz der großartigen Ausgangssituation unserer Mannschaft möchte ich eine generelle Entwicklung im internationalen Fußball betrachten, die mir mittelfristig Sorgen bereitet. Immer häufiger höre und lese ich, dass es im Profifußball nur noch ums Geld geht. Die Fifa so scheint es – belastet durch etliche Finanzskandale – kann den Hals nicht vollkriegen. Die Uefa entwickelt neue Spielformate für die Nationalmannschaften, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Die Fernseheinnahmen der europäischen Topligen und deren Aufteilung haben unter anderem dazu geführt, dass einige wenige Vereine in Zukunft die Titel unter sich ausspielen werden.

Die Langeweile beim Kampf um die deutsche Meisterschaft ist jetzt schon deutlich bemerkbar. Wenn man dem Fußball die Spannung raubt, begibt man sich in eine große Gefahr. Dazu gehören auch die wahnsinnigen Transfersummen, die zur Zeit aufgerufen und gezahlt werden. Sobald die fußballbegeisterten Menschen davon überzeugt sind, dass letztlich mit Geld Meisterschaften entschieden werden, wird das deren Verhalten zum Profifußball verändern. Dazu gehört auch eine Entwicklung, auf die ich häufig angesprochen werde: die Preise der sehr beliebten Bundesliga-Trikots. So kosten Trikots unseres Vereins mit Beflockungen für Kinder 79,95, für Erwachsene 99,95 Euro.

Ein Bundesliga-Trikot kostet in der Herstellung einschließlich Transport nicht einmal zehn Euro. Der Rest sind Steuern, Marketing, Lizenzgebühr und Gewinn für die Verkäufer. Werder Bremen bestimmt nicht den Preis, sondern der Ausstatter von Werder, der dem SV die Erlaubnis für die Herstellung abgekauft hat. Wenn Werder das Trikot in seinem Shop oder online verkauft, muss es sich an die Preisvorgabe halten, darf natürlich den Gewinn jedes selbst verkauften Hemdes einstreichen. So funktioniert das im Prinzip bei allen Vereinen. Und das Geschäft funktioniert gut, die Trikots sind heiß begehrt. Nun hat Werder Bremen seit der neuen Saison einen neuen Ausstatter. Das heißt, die Trikots der vergangenen Saison sind nicht mehr aktuell.

Wer Kinder oder Enkelkinder hat, kennt deren Wünsche nach den neuesten Trikots ihrer Helden. Das ist ein schwerer Brocken für einen normalen Angestellten mit zwei oder mehr Kindern, die gerne ein solches Trikot hätten. Wenn ich dann noch an die Fernsehabos und die Eintrittspreise denke, mache ich mir Sorgen um die Zukunft des Profifußballs. Und was das Trikot angeht: wir sollten gemeinsam mit unseren Partnern und Mitbewerbern dafür sorgen, dass die überteuerten Anschaffungspreise für Kindertrikots, die in vielen Familien zu Streit, Tränen und Enttäuschungen führen, gesenkt werden. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir nach dieser Saison die vielen „alten“ Trikots an verschiedene Sportprojekte in Afrika verschenkt haben.

Zur Person

Willi Lemke (71) schreibt in seiner Kolumne im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.