Nicht einmal ein 0:0 hätte Werder wirklich weitergebracht. Selbst dieser eine Zähler wäre im Grunde viel zu wenig im Abstiegskampf gewesen. Doch es passt in diese Spielzeit, dass die Bremer nicht einmal das ungeliebte Unentschieden gegen Wolfsburg ins Ziel brachten. Allzu viele haarsträubende Fehler hatten sie sich zwar während der 90 Minuten nicht erlaubt, ein entscheidender war aber trotzdem dabei. Schon wieder, möchte man fast sagen.

„Das tut richtig weh, weil ich das Gefühl habe, dass wir vieles so gut wegverteidigen und auch zu Ballgewinnen in Räumen kommen, in denen es dann spannend wird“, sagte Florian Kohfeldt. „Aber diese Fehler passieren, und das ist es, was wehtut, weil sie Spiele gegen uns entscheiden.“ Wie seine Spieler war Werders Cheftrainer sichtlich gezeichnet vom nächsten Rückschlag, die Enttäuschung saß ihm tief in den Knochen. Doch Kohfeldt schüttelte sich kurz und schaltete sofort wieder in den Angriffsmodus um. „Wir müssen das verarbeiten – und das muss auch zulässig sein. Danach müssen wir dieses Kämpferische aber wieder ausstrahlen“, sagte er.

Der 37-Jährige bemühte sich spürbar darum, jetzt bloß keine Tristesse aufkommen zu lassen. So negativ die Ausgangslage auch sein mag, sie ist noch immer korrigierbar. „Den Glauben haben wir nicht verloren“, betonte Kohfeldt. „Es ist noch möglich. Wir kämpfen bis zum Letzten.“ Der Bremer Coach wandert mit derartigen Worten auf einem schmalen Grat. Es gibt genügend Fans, die solche Aussagen schlichtweg nicht mehr hören können, weil es sie schon häufig genug in dieser Saison gab. Am Tabellenstand hat sich jedoch nicht allzu viel geändert.

Die Suche nach Selbstvertrauen

Andererseits wäre es natürlich ein fatales Signal an die Mannschaft und die Öffentlichkeit, wenn sich ausgerechnet der Trainer in sein Schneckenhaus zurückzieht und lieber schweigt. Da ist Feingefühl gefragt. Und Florian Kohfeldt lieferte die Begründung gleich mit, warum er lieber nach vorne prescht, auch mal mit kernigen Sprüchen aufwartet und an den Kampfgeist aller Beteiligten appelliert. „Ich muss und werde das vor den Spielern ausstrahlen. Ich will alles tun, dass wir drinbleiben. Das müssen wir vorleben. Jede Faser muss das ausstrahlen. Das ist der erste Schritt“, sagte er.

Damit allein wird es jedoch nicht getan sein. Die immer gleichen Fehler dürften auch teamintern für viel Frust sorgen. Und für Verunsicherung. Darunter leidet vor allem das Selbstvertrauen, das unabdingbar ist, um auch nur annähernd mutig oder eben kämpferisch zu Werke zu gehen. Deshalb meinte auch Florian Kohfeldt. „Es ist natürlich auch unheimlich wichtig, sich jetzt ein Erfolgserlebnis in Paderborn zu holen – gar nicht nur für die Tabelle, sondern für die Zuversicht vor den letzten Spielen.“ Und man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn die auch noch verschwindet.