Bei Hoffenheim obenauf: Andrej Kramaric ist der gefährlichste Angreifer im Team von Werders Gegner. (nordphoto)

Mit 1899 Hoffenheim stellt sich eine ungewöhnliche Mannschaft mit teilweise unkonventionellen Ideen im Weserstadion vor. Die Mannschaft von Coach Alfred Schreuder plagen aber auch ein paar sehr dringliche Probleme.

Das sind Hoffenheim Stärken:

Wenn eine prägende Trainerfigur wie Julian Nagelsmann einen Klub verlässt, dann steht der Nachfolger automatisch vor einer überdimensionierten Aufgabe. Alfred Schreuder geht diese seit einem halben Jahr an und ist immer noch auf der Suche nach dem geeigneten Mittelweg. Es bleiben ein paar Prinzipien, die bisher aber nicht konstant genug zu einer funktionierenden Einheit zusammengefügt wurden, weshalb Hoffenheim neben Ausreißern nach oben auch immer wieder mit Rückschlägen klarkommen muss.

Grundsätzlich definieren sich Schreuder und seine Mannschaft über den Ballbesitz. Hoffenheim will den Ball, will gestalten und aktiv sein und sucht dabei so oft es geht den kürzesten Weg zum Tor: Durch das Zentrum. Allerdings sind die Mittel der Wahl mittlerweile andere als noch zu Beginn der Saison. Da hielt Schreuder noch recht stur an den eingeschliffenen Abläufen fest und auch an der Grundordnung mit der Dreierkette in der letzten Linie. Mittlerweile ist das längst insofern überholt, dass Hoffenheim deutlich variabler agiert und auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen greift.

Die Kraichgauer wechseln zwischen Dreier- und Viererkette, letztere war in den Partien zuletzt gesetzt. Im 4-3-3 ergeben sich mit dem Ball einige interessante Konstellationen, Schreuder lässt dann aber gegen den Ball auch mal wieder mit fünf Spielern in der letzten Linie verteidigen. Der Niederländer setzt je nach Gegner auf verschiedene taktische Feinheiten, die durchaus interessant sind. Gegen den Ball gibt es klare Mannorientierungen hinter den anlaufenden Spitzen, und das unabhängig von der Grundordnung. Dadurch kann Hoffenheim druckvoll nach vorne schieben, die Anspielstationen zustellen und den Gegner früh stressen.

Schreuder arbeitet gerne mit Pressingfallen, lockt einen Gegner also in bestimmte Spielfeldzonen, um dort dann Zugriff herzustellen und aus einem zunächst vermeintlich nur leitenden Pressing Aggressivität aufzubauen. Dazu pickt sich die Mannschaft gerne auch den vermeintlich schwächsten Aufbauspieler als Anlaufstelle heraus, lässt diesen bewusst offen und provoziert damit verhältnismäßig viele Ballkontakte des Spielers, um sich seine Schwäche oder vielleicht auch sein eher unpassend gewähltes Einsatzgebiet zunutze zu machen. In der Regel sind das positionsfremd eingesetzte Spieler oder etwa ein Rechtsfuß in der Rolle des linken Innenverteidigers.

Das Mittelfeld ist an sich geprägt durch hervorragende Passspieler, die den klassischen Hoffenheimer Ballbesitzfußball forcieren sollten - die Schreuder aber immer auch ein bisschen einbremst. Sebastian Rudy, Florian Grilltisch, Dennis Geiger oder Christoph Baumgartner machen den Zugriff für den Gegner wegen ihrer Ballsicherheit, ihrer Passgenauigkeit und der sehr guten Pressingresistenz unheimlich schwer, und trotzdem nutzt die Mannschaft diesen großen Vorteil nicht immer. Stattdessen überspielt Hoffenheim gerne auch mal mehrere Linien, statt lange und geduldig aufzubauen und spielt stattdessen schnell in die Spitze, um dann hier mit Positionswechseln - die man eigentlich schon tiefer erwartet hätte - für Löcher im gegnerischen Verbund zu sorgen.

Schreuder ist sich nicht zu schade, sehr pragmatisch auf- und seine Mannschaft einzustellen. Auch in Heimspielen wirft Hoffenheim bisweilen seinen Ansatz über Bord, das Spiel dominieren und kontrollieren zu wollen und setzt stattdessen auf eine „Underdog-Taktik“ mit einem sehr tiefen Pressing und so vielen offensiven Umschaltmomenten wie möglich. Dabei hilft dann unter anderem ein Spieler wie Ilhas Bebou, einer der schnellsten Angreifer der Liga.

Insofern ist die Mannschaft in ihrer Herangehensweise an eine Partie unheimlich schwer einzuschätzen. Das trifft auch auf die ab und an sehr eigenwillige Besetzung einzelner Positionen zu: Robert Skov, eigentlich ein offensiver Mittelfeldspieler, findet sich plötzlich in der Rolle des linken Außenverteidigers wieder, der gelernte Außenverteidiger Pavel Kaderabek dagegen als Achter. Auch da ist der Pragmatismus wichtiger als alles andere: Skov soll als tiefer Aufbauspieler mithelfen, Kaderabek seine Kopfballstärke einbringen und als ballferner Spieler bei Flanken für Präsenz im gegnerischen Sechzehner sorgen.

Das sind Hoffenheims Schwächen:

Das größte Problem der Mannschaft dürfte ihre Unbeständigkeit sein. Nach dem rumpeligen Saisonstart folgte der goldene Herbst mit sechs Pflichtspielsiegen in Folge und der Hoffnung, endlich die Idealbesetzung und die nötigen taktischen Lösungen gefunden zu haben - um dann plötzlich aber wieder schwer erklärbare Spiele abzuliefern. Siegen gegen die Bayern, gegen Dortmund oder Schalke stehen teilweise verheerende Niederlagen gegen Augsburg, Mainz oder Freiburg gegenüber. Dabei zeigte sich auch recht häufig, dass die Mannschaft noch nicht in der Lage ist, mit Widrigkeiten oder Rückschlägen besonders gut umzugehen.

Baustellen gibt es immer noch in allen Spielphasen, im Pressing etwa beim Timing der Außenverteidiger im Herausrücken auf den jeweiligen Gegenspieler. Während der Rest der Mannschaft in Mittelfeld und Abwehr mit klaren Zuordnungen arbeitet, müssen die Außenverteidiger selbst entscheiden, wann sie ihre Position verlassen. Oft genug sind das dann schlecht gewählte Momente, die entweder keinen Zugriff zulassen oder - im zweiten Schritt dann - zu viel Raum im Rücken.

Überhaupt sitzt die Entscheidungsfindung seiner Spieler nicht immer. Die Mannschaft erkennt klare Muster nicht immer selbst auf dem Platz oder die Gelegenheit, eine kurzzeitige Überzahl auszuspielen. Das macht das Offensivspiel immer irgendwie unrund und anfällig für leichte Fehler. Unter anderem auch, wenn der Gegner das Team aus Hoffenheim im tiefen Aufbau nicht in Ruhe lässt, sondern früh und mit genügend Personal anläuft - was angesichts der spielstarken Mittelfeldspieler eigentlich kaum vorstellbar ist und in letzter Konsequenz zu etwas führt, das man aus Hoffenheim nicht mehr gewohnt ist: vergleichsweise wenige Torchancen.

In den Jahren mit Nagelsmann war nicht die Annäherung an das gegnerische Tor das Problem, sondern die Verwertung reihenweise klarster Torchancen. Nun hat Hoffenheim genug Probleme damit, sich die nötigen Möglichkeiten in der Masse zu erspielen, um die Schwächen in der Defensive mit nun auch schon 30 Gegentoren zu kompensieren. Keine wirklich beruhigende Erkenntnis aus Hoffenheimer Sicht.

Das ist der Schlüsselspieler:

Mit dem Israeli Munas Dabbur hat die TSG in diesem Winter einen sehr interessanten, weil mit und gegen Ball starken Angreifer zugekauft - die Speerspitze aller Offensivkräfte bleibt aber Andrej Kramaric. Der Kroate hat zwar die Hälfte der Saison wegen einer Verletzung verpasst und bisher erst neun Spiele auf dem Konto. Trotzdem ist Kramaric jetzt schon wieder gefährlichster Angreifer der Kraichgauer. Kramaric ist dabei nicht „nur“ der Spieler für das dritte oder vierte Tor, sondern macht in den meisten Spielen tatsächlich den Unterschied mit einem dann auch siegbringenden Treffer. Das Profil des 28-Jährigen ist nahezu komplett, Kramaric hat einen brutal starken rechten Fuß, kann im Abschluss Präzision mit Wucht kombinieren, ist auch in der Luft stark, kann dribbeln und auch diese Spur schlitzohrig sein, die es braucht als Topstürmer in der Bundesliga.