Die Entscheidung, wo Werder das Trainingslager in der kommenden Winterpause absolviert, ist noch nicht gefallen. Doch es gibt eine klare Tendenz: Südafrika ist das favorisierte Ziel der Bremer. „Der Vorteil ist, dass man nach Südafrika nachts fliegt, vormittags im Hotel ist und nachmittags schon trainieren kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass anders als in Asien und Amerika keine Zeitumstellung herrscht“, sagte Frank Baumann am Dienstag und fügte hinzu: „Dazu ist gutes Wetter garantiert, zu der Zeit ist Sommer in Südafrika.“ In Spanien und der Türkei könne das im Januar schon mal anders sein, sagte der Sportchef.

Spätestens in der Länderspielpause, also in der Woche nach dem dem Wolfsburg-Heimspiel (Freitag, 20.30 Uhr), will Werder laut Baumann bekannt geben, wohin die Reise geht. „Wir haben gesagt, dass wir mehrere Optionen prüfen“, so der Sportchef. Südafrika sei nach wie vor eine von diesen Optionen.

Bei der Ortswahl des Trainingslagers gilt es, einige Kriterien zu berücksichtigen. Baumann erklärte: „Der sportliche Aspekt sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Neben einer Vorbesichtigung des Hotels und der Anlagen gibt es noch andere Dinge zu klären, zum Beispiel mögliche Testspielgegner.“