Werders Spiel bei Union Berlin wäre perfekt für einen Sofa-Nachmittag im Hause Votava. Oder für einen Besuch im Stadion an der Alten Försterei, wo die Bremer Legende Mirko Votava von November 2002 bis zum März 2004 als Cheftrainer arbeitete, bevor es ihn in der Double-Saison für immer zurück in die grün-weiße Werder-Familie zog. Aber weder Sofa noch das Berliner Kult-Stadion stehen für den heute 63-Jährigen am Wochenende auf dem Programm. Votava reist in seiner Funktion als Werder-Scout nach Hamburg, wo die Bremer U23 bei der zweiten Mannschaft des HSV antritt. „Ich bleibe dann in Hamburg und schaue mir noch zwei weitere Spiele in der Region an“, sagt Votava, „die Höhepunkte von Werders Spiel in Berlin kann ich mir erst später anschauen.“

Es wäre sein erster Besuch an der Alten Försterei gewesen, seit sich Union damals von ihm trennte. „Ich war seitdem nicht mehr bei Union“, erzählt Votava und spricht nach all den Jahren ohne Groll über seine Zeit beim damaligen Zweitligisten in der Hauptstadt: „Damals war der Verein einfach noch nicht so aufgestellt wie heute.“ Votava kam seinerzeit kurz nach Unions Trainerlegende Georgi Vasilev, „er war für viele der Lieblingstrainer, den haben die Leute gemocht. Es war eine schwere Aufgabe, dort dann als Trainer Fuß zu fassen. Zumal man damals noch nicht seinen eigenen Trainerstab mitbringen konnte, was heute ganz normal wäre.“ Votava blieb trotzdem länger bei Union im Amt als die meisten seiner Vorgänger und Nachfolger. Abgelöst wurde er übrigens vom nicht weniger legendären Aleksandar Ristic, der jedoch nur bis Saisonende blieb.

Vergleichbar mit St. Pauli

Unions rasante Entwicklung verfolgte Votava natürlich interessiert. „Heute ist Union ganz anders aufgestellt, viel professioneller“, weiß er, „dort wird sehr gute Arbeit gemacht, die Strukturen im Verein sind inzwischen ganz anders. Das wird mit Erfolg belohnt. Das freut mich für die vielen Fans, die voller Leidenschaft an Union hängen. Das ist schon ein besonderer Zusammenhalt dort, vielleicht noch vergleichbar mit dem FC St. Pauli.“

2700 Werder-Fans reisen nach Berlin, der Gästeblock ist ausverkauft. Sie alle wollen die einmalige Atmosphäre in Berlins kultigstem Stadion erleben, auch Werders Profis freuen sich auf die Stimmung. „Diese Kulisse ist ein Anreiz“, sagt Votava, „ich würde mich auch darüber freuen, dort zu spielen. Man spielt doch lieber in so einem schönen Stadion, als irgendwo vor 2000 Zuschauern. Die Atmosphäre dort ist stimulierend für einen Profi.“

Besondere Bindung zu den Fans

Die enge Verbindung zwischen den Union-Fans und ihrem Klub hebt auch Votava vor Werders erstem Bundesliga-Duell mit diesem Gegner hervor: „Die Fans sind bei Union mit viel Herzblut dabei, sie haben ja selbst viel zum Umbau des Stadions beigetragen. Entsprechend enthusiastisch feuern sie die Mannschaft jetzt in den Spielen an. Als Gegner musst du davor gewarnt sein, du darfst dort nicht blauäugig auflaufen.“

Borussia Dortmund sei ein warnendes Beispiel. „Wenn man weiß, wie stark der BVB ist, und dann sieht, wie sie bei Union mit 1:3 verloren haben – das muss Warnung genug sein“, sagt Votava, der aber überzeugt ist, „dass Florian Kohfeldt seine Jungs entsprechend einstellen wird.“ Jedoch glaubt Werders langjähriger Kapitän nicht, dass die Bremer den Gegner ohne das mahnende Beispiel des BVB unterschätzt hätten: „Union ist verdient in die Bundesliga aufgestiegen, deshalb muss man sie ernst nehmen. Auf dem Niveau ist kein Spiel mehr einfach. Nicht gegen einen Aufsteiger, und auch nicht im Pokal gegen einen Zweitligisten. Man muss immer top vorbereitet in solche Spiele gehen.“ Wenn Union die Klasse hält, schafft es Votava vielleicht in der kommenden Saison persönlich in die Alte Försterei – wenn der Spielplan in den anderen Ligen es gut meint mit Werders Scout.