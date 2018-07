Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen bleibt Sponsor des SV Werder. Das bestätigte Bremens Klubchef Klaus Filbry am Montag am Rande des Trainingslagers im Zillertal. "Wir haben einen bestehenden Vertrag mit Volkswagen", sagte Filbry. Aber: "Wir sind gerade dabei, Einzelheiten in der Zusammenarbeit neu zu justieren. Deswegen haben wir die Vertragsverlängerung noch nicht offiziell verkündet."

Der bisherige Vertrag war Ende Juni ausgelaufen. Seit mittlerweile zehn Jahren ist Volkswagen Geldgeber der Grün-Weißen, zahlte zuletzt zwei Millionen Euro pro Jahr an Werder und stellte zudem eine Fahrzeugflotte für Spieler und Mitarbeiter bereit. Wie es heißt, will der Autokonzern den Umfang seines Engagements bei den Bremern in Zukunft allerdings etwas zurückfahren. Volkswagen war in den vergangenen Monaten mehrfach in die Schlagzeilen geraten, unter anderem wegen eines Skandals um manipulierte Abgaswerte.