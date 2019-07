Im Grunde hatten viele Werder-Fans schon mit der Personalie Max Kruse abgeschlossen. Der ehemalige Kapitän hatte sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern, und war vor dem letzten Saisonspiel gegen Leipzig verabschiedet worden. Als dann aber bekannt wurde, dass Kruse in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul wechselt, war er doch noch einmal ein großes Thema in Bremen. Viele konnten nicht verstehen, dass er zu einem Klub geht, der in der neuen Saison nicht international spielt, obwohl Kruse immer betont hatte, wie wichtig der europäische Wettbewerb für ihn sei.

Die Reaktionen auf seine Entscheidung lassen den 31-Jährigen allerdings kalt. „Was viele Leute denken, ist mir relativ egal“, sagt Kruse im Interview mit dem „Kicker“, das in der Montagsausgabe des Fachmagazins erscheint. „Ich hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, mich für ein Team zu entscheiden, das kommende Saison europäisch spielt. Für mich muss aber mehr stimmen als nur die Gegenwart. Ich habe mir viel Zeit gelassen und auf mein Gefühl gehört. Und ich bin mir sicher, mit Fenerbahce noch einige internationale Spiele bestreiten zu dürfen in den nächsten Jahren.“

Hat Kruse sich also einfach für das lukrativste Angebot entschieden? „Wirtschaftliche Dinge spielen bei jedem Menschen eine Rolle“, sagt er. „Aber wenn es nur darum gegangen wäre, dann wäre ich jetzt im Reich der Mitte. Bremen zu verlassen, war keine Entscheidung gegen Werder, sondern eine Entscheidung für mich selbst. Ich möchte einfach meinen Horizont erweitern und versuchen, mich in einem anderen Land zu beweisen - wie ich es in den letzten 13 Jahren in Deutschland geschafft habe.“

In diesen 13 Jahren hat Kruse oft polarisiert - und das tat er nun auch mit seinem Wechsel in die Türkei. Über sich selbst sagt der Ex-Nationalspieler: „Ich bin, glaube ich, ein sehr direkter, ehrlicher Mensch, der sagt, was er denkt. Man kann schon sagen, dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Das ist für manche manchmal unangenehm. Aber ich will mich eben nicht verstellen. Das ist meiner Ansicht nach mein hauptsächliches Merkmal.“

Das komplette Interview mit Max Kruse erscheint am Montag im „Kicker“. Neben seinem Wechsel zu Fenerbahce geht es darin auch um seinen Charakter, seinen Drang nach Freiheit und die Frage, was ein „Typ“ eigentlich ist und ob es noch echte Typen im Fußball gibt.