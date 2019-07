Florian Kohfeldt gab sich optimistisch, aber eine gewisse Unzufriedenheit war dem Werder-Trainer doch anzumerken. „Das ist nicht optimal für die Trainingsqualität und die Testspiele“, sagte er direkt vor dem Abflug ins Zillertal-Trainingslager am Donnerstagmorgen zur Innenverteidigerproblematik. Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) steigt frühestens im zweiten Trainingslager in Grassau wieder ein, Milos Veljkovic (Zehenbruch) verpasst die gesamte Vorbereitung. „Vielleicht ist er zum ersten Ligaspiel wieder fit. Das Pokalspiel ist ausgeschlossen“, sagte Kohfeldt.

Veljkovic hatte sich im Training der serbischen Nationalmannschaft nach der Saison verletzt. Als er im Urlaub sein Laufprogramm begann, wurden die Schmerzen immer größer, wie Kohfeldt schilderte. Daraufhin habe sich Veljkovic in Bremen untersuchen lassen. Der Verteidiger habe sich vollkommen richtig verhalten, betont Kohfeldt. „Milos war schockiert, als er gehört hat, dass er operiert werden muss. Er hatte sich für die neue Saison sehr viel vorgenommen.“

Alternativen für das Trainingslager

Im Zillertal kann Kohfeldt nun mit Niklas Moisander zunächst nur auf einen etablierten Innenverteidiger zurückgreifen. Marco Friedl kommt am Montag dazu. Einspielen kann sich die Viererkette in Österreich also erst einmal nicht, doch Kohfeldt will das Beste daraus machen. Er verweist auf Nuri Sahin und Theo Gebre Selassie, die in der Innenverteidigung aushelfen könnten.

Alternativ könnte Werder natürlich auch einen neuen Verteidiger holen, um den Engpass zu beheben. „Aber Milos und Basti fallen ja kein halbes Jahr aus“, gab Kohfeldt zu bedenken, um dann doch hinzuzufügen: „Es wäre unprofessionell, Neuverpflichtungen auszuschließen.“ Eine Hintertür ließ sich der Coach also offen, betonte aber: „Ich sehe eher keinen Handlungsbedarf. Wenn wir einen holen sollten, dann jemanden mit der Fantasie, dass er sofort spielt. Und dann hätten wir ein Problem, wenn die anderen zurückkommen.“

Um im Zillertal vernünftig arbeiten zu können, hat Kohfeldt kurzfristig Christian Groß in den Kader für das Trainingslager berufen. Der 30-Jährige ist kein Perspektivspieler für die Bundesliga, kann aber in der Innenverteidigung aushelfen. Mit Julian Rieckmann und Niklas Wiemann reisen zwei weitere Innenverteidiger mit nach Österreich, die beiden Talente waren aber ohnehin eingeplant gewesen.

Ins Training einsteigen wird im Zillertal Jiri Pavlenka. Der Torwart soll laut Kohfeldt sofort voll mitmachen. Claudio Pizarro, der ein wenig Sonderurlaub genoss, stößt ebenfalls zum Team. Der Oldie wird aber langsam herangeführt und absolviert erst einmal Teile des Trainings.

Der Kader für das Zillertal-Trainingslager

Jiri Pavlenka, Stefanos Kapino, Luca Plogmann - Felix Beijmo, Ludwig Augustinsson, Kevin Möhwald, Milot Rashica, Yuya Osako, Martin Harnik, Niclas Füllkrug, Claudio Pizarro, Nuri Sahin, Niklas Moisander, Josh Sargent, Fin Bartels, Theodor Gebre Selassie, Davy Klaassen, Marco Friedl, Christian Groß, Simon Straudi, Marin Pudic, Julian Rieckmann, Niklas Wiemann, Benjamin Goller, Ilia Gruev, David Philipp