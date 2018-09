Es war dieser eine Satz, der Florian Kohfeldt so gar nicht gefiel. Gesprochen hatte ihn Manuel Baum, Trainerkollege des FC Augsburg. „Bremen weiß gar nicht, wie es hier drei Punkte holen konnte“, meinte er. Werders Chefcoach wollte diese Aussage am Sonnabend nach dem 3:2 (2:1) im Schwabenland so nicht stehen lassen. „Man muss ja den Eindruck gewinnen, dass wir mit fünf angezündeten Kerzen nach Hause fahren“, sagte er kopfschüttelnd. „Torchancen habe ich auch eine Menge für uns gesehen. Das ist definitiv kein erschlichener Auswärtssieg gewesen. Das ist Quatsch.“

Ein kurioser Sieg war es aber allemal, wenn nicht gar ein wahnwitziger. In der ersten Hälfte wollte Werder nämlich nicht allzu viel gelingen, zumindest eine halbe Stunde lang. Die Bremer taten sich unheimlich schwer mit dem hohen Pressing der Augsburger, die Mannschaft hatte mehr defensive Herausforderungen zu überstehen, als ihr lieb sein konnte. In dieser Phase wirkte es so, als würde die Heimelf bald in Führung gehen. Zweimal blockte Ludwig Augustinsson gefährliche Schüsse ab (9., 16.), einmal zielte Michael Gregoritsch am langen Eck vorbei (19.). Bei einem 17-Meter-Freistoß von Gregoritsch (21.) und einem Flachschuss von Ja-Cheol Koo (26.) musste Torwart Jiri Pavlenka eingreifen.

Doch der Logik des Spiels wollte Werder dann doch nicht gehorchen. Stattdessen stellten die Bremer die Partie etwas auf den Kopf. Nach einer Flanke von Florian Kainz traf Max Kruse per Kopf (34.), nur zwei Minuten später legte Maximilian Eggestein nach. Der 21-Jährige glänzte einmal mehr aus der Distanz – und plötzlich führte Werder mit 2:0. Zwischendurch hätte sogar Davy Klaassen noch treffen können, er zögerte aber viel zu lange bei seinem Abschluss.

„Leider sind wir in die Achterbahn eingestiegen“

Werder hielt jetzt alle Trümpfe in der Hand. Auswärts. Beim FC Augsburg. Wo sich schon ganz andere Vereine schwergetan haben. „Leider sind wir dann in die Achterbahn eingestiegen und haben gemeint, dass wir hier noch einmal ein Spektakel bieten wollen“, sagte Florian Kohfeldt, der solche Erlebnisse lieber den Besuchern des Freimarktes überlässt. „Mir ist da eine ganz ruhige, entspannte Bootsfahrt auf der Weser lieber.“ Genau die gab es aber nicht. Erst verkürzte Augsburg in Person von Koo unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff (45.+3), direkt nach Wiederbeginn gelang Philipp Max der Ausgleich (47.).

Danach drängten die Augsburger auf das Führungstor, Michael Gregoritsch und Koo besaßen noch Topchancen. Werder fiel zu diesem Zeitpunkt nur durch einen Kopfball ans Außennetz von Claudio Pizarro auf (54.). Doch dann kam die 75. Minute. Als wäre das Spiel nicht schon verrückt genug gewesen, war die Pointe noch einmal von besonderer Güte. Eine harmlose Hereingabe von Max Kruse ließ Augsburgs Keeper Fabian Giefer unbedrängt durch die Beine rutschen. Nutznießer war Davy Klaassen, der problemlos abstaubte. „Ich wollte mich eigentlich schon umdrehen und zurücklaufen“, räumte der Niederländer später ein.

Werder im Pfosten-Glück

In der Schlussphase hofften die Augsburger auf den abermaligen Ausgleich, doch dieses Mal retteten sich die Bremer ins Ziel, weil Gregoritsch nach einer Ecke an den Pfosten köpfte (88.). Bei Kontern hätten sie sogar für die vorzeitige Entscheidung sorgen können. Allerdings fehlte die allerletzte Genauigkeit – und so musste lange gezittert werden. „Ich bin sicherlich nicht durchgängig zufrieden mit unserer Leistung“, sagte Florian Kohfeldt. „Wir hätten es uns leichter machen können.“ Andererseits sei der FC Augsburg aber auch ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner gewesen. Oder wie Sportchef Frank Baumann es ausdrückte: „Es gibt nur wenige Mannschaften in der Bundesliga, die drei Tore in Augsburg machen.“

Aus ebendiesem Grund wollten sich die Verantwortlichen den Sieg auch nicht madig machen lassen. Nicht vom gegnerischen Trainer, nicht von der eigenen Erwartungshaltung. Unterm Strich zählt dann manchmal eben doch das nackte Ergebnis. Da ist das Wie erst einmal zweitrangig. „Unser Sieg geht vielleicht nicht in Ordnung, aber das ist uns jetzt mal egal“, sagte Maximilian Eggestein. „Uns allen ist es lieber, wir spielen schlecht und gewinnen als schön zu spielen und zu verlieren.” Zumal der Blick auf die Tabelle alle Bremer überaus positiv stimmt. Mit acht Punkten nach vier Spielen liegt Werder vorerst auf Rang vier. „Champions-League-Platz klingt nicht schlecht, oder?“, fragte Eggestein lachend in die Runde.

Kohfeldt sieht Luft nach oben

Keine Frage, es war ein harmloser Scherz des Mittelfeldakteurs. Dafür war die Leistung dann doch nicht gut genug. Aber das Resultat stimmte eben. „Wir hätten vor der Saison bei acht Punkten aus vier Spielen von einem Topstart geredet – und punktemäßig ist er das auch“, sagte Kohfeldt, „aber wenn man die einzelnen Spiele betrachtet, gibt es gerade in den Heimspielen immer Phasen, wo wir konsequenter sein und die Tore erzwingen müssen. Deshalb gibt es noch einiges zu tun, wir hinterfragen uns jederzeit wieder kritisch und müssen uns auch immer noch besser finden. Aber wenn man in dem Status, in dem wir jetzt sind, so punktet, dann muss man auch sagen, dass alles in Ordnung ist.“

Es war am Ende wohl Kapitän Kruse, der den Wahnwitz der Partie vor laufenden TV-Kameras am besten zusammenfasste. „Wir haben keine Spielkontrolle gehabt und führen auf einmal 2:0, das hat uns selbst überrascht“, sagte er. „In der zweiten Halbzeit hätte dann alles passieren können, auch ein 3:2 für Augsburg oder noch ein später Ausgleich wären möglich gewesen. Heute hatten wir das Glück auf unserer Seite.”

