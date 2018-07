Osako ins Training eingestiegen

"Wahrscheinlich spiele ich gegen Venlo"

mw

Yuya Osako hat seinen Urlaub beendet und ist am Freitag in Bremen angekommen. Zunächst stand die obligatorische Leistungsdiagnostik an. Dann blickte der Japaner auf seinen ersten Einsatz voraus.