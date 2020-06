Johannes Eggestein und Benjamin Goller trainieren bei Werder derzeit nur. Im Kader für die Spieltage tauchen sie nicht mehr auf. (nordphoto)

Natürlich gibt es auch bei Werder die allseits bekannten Mannschaftsgruppen, in denen die Spieler via Smartphone miteinander kommunizieren. Trainer Florian Kohfeldt hat dort in den vergangenen Wochen genau hingeschaut und etwas Erfreuliches festgestellt: „Jojo Eggestein und Benjamin Goller sind sehr aktiv beim Aufmuntern vor dem Spiel und beim Schreiben von Glückwünschen nach dem Spiel.“

Dass die beiden bei der digitalen Kommunikation solch eine wichtige Rolle einnehmen, ist bemerkenswert, weil sie es auf dem Platz seit einiger Zeit nicht mehr tun. „Beide gehen damit gut und hochprofessionell um. Sie sind kein Stück beleidigt und versuchen, sich anzubieten im Training“, sagte Kohfeldt am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Frankfurt-Spiel.

Johannes Eggestein war eigentlich ein fester Bestandteil des Kaders, beim 1:4 gegen Leverkusen wurde er noch eingewechselt, doch zuletzt fehlte der U21-Nationalspieler dreimal im Aufgebot, als Werder sieben Punkte am Stück holte. Es ist eine durchaus brisante Personalie, Johannes Eggestein sollte schließlich genau wie sein älterer Bruder Maximilian ein Gesicht des neuen SV Werder werden. Im April 2019 verlängerte der Stürmer seinen Vertrag bis 2022 - in der Hoffnung auf eine große Zukunft an der Weser.

Zudem gilt Johannes Eggestein als einer von Kohfeldts Lieblingsschülern, doch das hilft ihm aktuell nicht weiter. Kohfeldt war es wichtig, den 22-Jährigen trotzdem zu loben. Die Nichtberücksichtigung habe bei Eggestein keinesfalls Verbitterung ausgelöst, betonte der Coach. „Er geht sehr gut damit um. Zwischen den Spielen gegen Wolfsburg und Paderborn werde ich in der kommenden Trainingswoche wieder genau hinschauen, wie er sich gibt.“ Das heißt aber auch: Bei den anstehenden Partien gegen Frankfurt und Wolfsburg könnte Johannes Eggestein nur ins Aufgebot rutschen, wenn sich noch jemand verletzen sollte.

Momentan sei es eben schwierig, sich einen Platz zu erkämpfen, merkte Kohfeldt an. „Die, die spielen, machen es ordentlich. Dazu haben wir gerade wenige Einheiten durch die englischen Wochen.“ Das macht es auch für Benjamin Goller nicht leicht, sich anzubieten. In der Hinrunde rutschte der Ex-Schalker aufgrund der Verletzungsmisere ins Team. Im Winter sagte Kohfeldt über den 21-jährigen Offensivakteur noch: „Er ist jemand, der definitiv für den Mannschaftserfolg in der Rückrunde eine relevante Rolle spielen wird.“ In der für Goller bitteren Realität steht seit der Winterpause nur ein Kurzeinsatz zum Auftakt gegen Düsseldorf in der Statistik des Allrounders.