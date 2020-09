Die Fans im Rücken: Florian Kohfeldt sehnt sich danach, dass Zuschauer wieder in die Stadien dürfen. (nordphoto)

Es droht ein Ungleichgewicht in der Liga. Mehr noch als ohnehin schon. Während in einigen Stadien bald wieder Zuschauer zu sehen sein könnten, herrscht andernorts weiterhin gähnende Leere (wir berichteten). In Leipzig wappnet man sich für eine Rückkehr von 8500 Fans in die heimische Arena, in Berlin könnten in der Alten Försterei sowie im Olympiastadion demnächst wieder bis zu 5000 Menschen auf den Tribünen Bundesliga-Fußball genießen. In Bremen wird es dagegen bis mindestens Ende Oktober noch ruhig auf den Rängen bleiben. Werder-Trainer Florian Kohfeldt verzichtet dennoch darauf, diese Schieflage innerhalb der Liga anzuprangern. Er will die ohnehin schon emotionale Diskussion nicht unnötig befeuern.

„Jeder, der Fußballer ist, will vor Zuschauern spielen. Das ist das Salz in der Suppe“, sagte Kohfeldt, als er auf das Thema Fan-Rückkehr angesprochen wurde. Überhaupt gab sich der 37-Jährige sehr diplomatisch. „Wir alle fiebern dem Tag entgegen, an dem wir vor möglichst vielen Zuschauern spielen können. Ich sage aber auch ganz klar: Wir sind mitten in einer Pandemie. Dementsprechend werden wir uns jeglicher Entscheidung der Politik beugen. Die DFL an der Spitze, aber auch die jeweiligen Vereine sind in einem konstruktiven Austausch mit der Politik. Das gilt auch für uns in Bremen.“

Geduld ohne Forderungen

Folglich müssen Florian Kohfeldt und alle anderen Beteiligen weiter warten. Wie lange noch Geduld benötigt wird, ist nicht absehbar. „Dass ich mich über jeden freue, der kommen darf, steht außer Frage – aber den Zeitpunkt bestimme garantiert nicht ich“, sagte der Chefcoach. „Es sind Entscheidungen, die nicht bei mir liegen, für mein Empfinden aber in einer sehr guten Abwägung zwischen Politik und dem Sport stattfinden. Dass es regional unterschiedlich ist, ist nun einmal so.“ Zur Verdeutlichung zog er einen Vergleich mit dem Schulwesen. „Wir haben auch nicht dieselben Sommerferien in Bayern wie in Bremen. Das ist ein föderales Systems.“