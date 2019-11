Ein Bild sagt manchmal mehr als viele Worte, so wie hier: Werders Torwart Jiri Pavlenka hat die Fanghände schon am Körper, doch den Ball hat er nicht. Diese Unsicherheit passierte gegen Schalke. (nordphoto)

Man kann Jiri Pavlenka derzeit nicht nachsagen, dass er vom Glück verfolgt wird. Auch nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 gab es wieder Geraune über Werders Torhüter. Dabei hatte er diesmal, und das ist die gute Nachricht, keinen so groben Bock in seinem Spiel wie in den Partien zuvor gegen Freiburg und Mönchengladbach, die zu einer mittelschweren Bremer Torwartkrise ausuferten. Diesmal, gegen Schalke, war es eher so, dass Pavlenka wenig dazu beitrug, dass Werder dieses Spiel hätte gewinnen können. Beim ersten Gegentor durch Harit sah er den Ball zwar spät; er hat in seiner Karriere aber schon einige solcher Bälle unter tosendem, mitunter auch übertriebenen Applaus entschärft. Diesmal nicht. Beim zweiten Tor durch Raman aus kurzer Distanz musste er alles riskieren, sich irgendwie breit machen – und klassierte prompt einen Beinschuss. Kein Torwartfehler, aber zumindest ein unglückliches Tor.

Keine groben Fehler, aber...

„Er hat heute keinen groben Fehler gemacht“, urteilte denn auch Florian Kohfeldt nach dem Spiel und lobte auch „die gute Spieleröffnung“. Das freilich war etwas übertrieben, seit den Patzern gegen Freiburg schlägt Pavlenka deutlich mehr Bälle unter Bedrängnis einfach weit weg, egal, ob hoch, weit oder beides. Werder bestreitet zwar, dass dies eine offizielle Anweisung an den Tschechen sei. Dafür darf man sich im Verein freuen, dass vor dem eigenen Tor nun keine Slapstickeinlagen des Schlussmanns mehr passieren. Wenn man so will, eine Win-win-Situation: Pavlenka wahrt sein Gesicht und Werder wahrt die Chance auf weniger unnötige Gegentreffer.

Dass es trotzdem wieder kritische Töne gab, liegt auch an Kleinigkeiten im Torwartspiel. Hier ein Freistoß aus fast 30 Metern, auf den Mann, den Pavlenka nicht festhalten kann. Dort ein ziemlich langes Warten, bis er den Ball in die gegnerische Hälfte abschlägt – obwohl die Uhr schon 90 Minuten plus X anzeigt. Kohfeldt, früher selbst ein guter Torhüter, will diese kritischen Töne nicht überbewerten. „Letztendlich könnte man dann aus meiner Sicht über jeden auf dem Feld reden“, sagt der Trainer. Es werde auch diese Woche wieder Gespräche mit dem Torhüter geben, so wie mit vielen anderen Spielern im Kader auch. Mit dem Ziel, ihm die Unsicherheit zu nehmen und das Selbstvertrauen zu stärken. Am Ende, das weiß auch Kohfeldt, gelingt das am besten durch gute Spiele: „Aus meiner Sicht ist das Entscheidende, und da bin ich mir absolut sicher: Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis, für alle. Für jeden Spieler – und der Torwart ist genauso ein Spieler. Ein Spiel zu null, dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.“ Auf ein solches Spiel jedoch wartet Pavlenka inzwischen sehr lange, nämlich seit dem Frühjahr. Nun wird in Bremen der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Kein Kommentar, aber Rückendeckung

Das habe er auch in der Länderspielpause damit gemeint, erklärte Kohfeldt, als er sagte: „Jetzt ist genug geredet.“ Als Pavlenka nach der Niederlage gegen Schalke mal wieder ohne jeden Kommentar aus dem Stadion verschwunden war, was eigentlich schade ist für einen gestandenen Nationalspieler, da sprang erneut der Trainer als Pavlenka-Verteidiger ein. Sein Plädoyer: „Ich muss jetzt nicht das hundertste Mal wiederholen, dass er Qualität hat. Denn: Die hat er!“ Mehr Rückendeckung in der Öffentlichkeit kann sich Werders Keeper eigentlich kaum wünschen. Es ist längst angebracht, diese Unterstützung durch Paraden und eine Leistung zu rechtfertigen, die wieder an frühere Glanzzeiten erinnert.