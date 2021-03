Moritz Rinke fragt sich: Machen wir gerade eine historische Zeiterfahrung? (Christian Valek)

Eine typische Beschäftigung im Lockdown soll ja das Ordnen und Aufräumen geworden sein. Draußen tobt das Impfchaos, drinnen räumen wir auf und ordnen uns, wenn wir nicht gerade pleite gegangen sind. Bei mir finde ich zum Beispiel überall in den Ecken Zeitungsstapel, (ich glaube an das gedruckte Wort, denn wenn ich etwas in einer Cloud abspeichern soll, dann ist es für mich irgendwie nicht da). Meist war es so, dass ich einen Artikel oder eine Schlagzeile in der Zeitung gelesen hatte und mir sagte: Das hebst du auf, das ist ja ungeheuerlich, darüber musst du auch etwas schreiben!

Letzte Woche fand ich zum Beispiel einen Stapel, auf dem oben ein Artikel über eine skandalöse UN-Klimakonferenz lag, auf der das Überleben der Welt schon wieder nicht gesichert worden war. Darunter lag ein Bericht über den Lasagne-Skandal, man hatte in Lasagnen plötzlich Pferdefleisch und sogar ein Antirheumatikum gefunden. Unter dem Lasagne-Skandal lag ein Artikel über den skandalösen Export deutscher Leopard-­Kampfpanzer nach Saudi-Arabien. Ich erinnere mich, dass ich das ungeheuerlich fand und nur deshalb nichts selbst darüber geschrieben hatte, weil ich mich noch mehr über den Lasagne-Skandal empörte.

Ich wühlte mich beim Aufräumen noch weiter durch den Stapel. Es gab noch Berich­te über den Legehennen-Skandal mit falsch deklarierten Bio-Eiern, über die Finanzkrise, die Homo-Ehe, über den Arabischen Frühling, den Euro-Rettungsschirm, über den neuen Papst, den Whistleblower, die Mondfinsternis und Uli Hoeneß, da kann man mal sehen, wie alt der Stapel schon war. Meine Fingerkuppen waren ganz dunkel von der Druckerschwärze.

Ach, dachte ich, was war die Welt doch einmal abwechslungsreich! Empörend, aber abwechslungsreich. Ich lief zu meinen neueren Zeitungsstapeln. Oben lag ein Artikel über die Verlängerung des Lockdowns, darunter Berichte über Schnelltests, über die fehlende Impfstrategie, über Impfstoffvergleiche, über Virus-Mutanten – also die englische Mutante, die südafrikanische Mutante und andere Mutanten – sowie über stagnierende Infektionszahlen. Weiter unten ein Bericht über die vorhergehende Verlängerung des Lockdowns und einen über die vorvorhergehende Verlängerung des Lockdowns: Corona, Corona, nichts als Corona.

Was sehnt man sich nach einem Legehennen-Skandal mit falsch deklarierten Bio-Eiern! Oder sogar nach einer skandalösen Klimakonferenz, dann würden sie wenigstens auch mal wieder darüber reden, woran die Welt noch zugrunde gehen könnte. Überhaupt sehnt man sich nach all diesen Themen, die früher täglich über uns hereinbrachen und uns von einer Aufregung in die nächste trieben.

Dass ich damals nichts über den Export deutscher Leopard-Panzer nach Saudi-Arabien geschrieben hatte, lag ja nur daran, dass sofort danach der Lasagne-Skandal kam. Ich liebe Lasagne, klar, dass ich da außer mir war. Tatsächlich schrieb ich dann aber über die Klimakonferenz. Wie kann man eine Lasagne in Ruhe essen, wenn es die Welt bald nicht mehr gibt? Das erschien mir wichtiger.

Überhaupt lebten wir damals in einer Gesellschaft, die sich fast täglich durch neue Themen und Ereignisse erregte und beschleunigte. Das konnte, das musste man natürlich kritisch sehen: Der Zeitraum, dem wir einem Thema gaben, wurde immer kleiner, weil gleich darauf schon das nächste Ereignis und Thema kam, somit schrumpfte also die Gegenwart. Und in der Schere von bereits gestrigen und morgigen Ereignissen wurde unsere Aufmerksamkeit für das Gegenwärtige natürlich immer flüchtiger. Aber daran hatten wir uns offenbar gewöhnt.

Die neuen Corona-Corona-Corona-Stapel in meiner Wohnung sind jetzt eine neue Dimension. Statt der Gegenwartsschrumpfung durch die rasante, beschleunigte Welt, sitzen wir nun zwangsweise plötzlich alle in einem hundertjährigen Lockdown mit ein und demselben nervigen und ewigen Ereignis, einem Monothema. Die Gegenwart schrumpft nicht wie sonst, sie dehnt sich unendlich aus. Vielleicht ist das auch eine historische Zeiterfahrung, die wir gerade alle machen. Ein bisschen wie „Warten auf Godot“.