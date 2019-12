Claudio Pizarro im Duell mit Paderborns Sebastian .Schonlau (nordphoto)

Sobald sich Claudio auch nur von der Auswechselbank erhob, waren die Werder Fans aus dem Häuschen. Die Stimmung im Stadion war sofort eine andere und durch die Mannschaft ging ein Ruck. Bei seinen Einwechslungen erwarteten die Zuschauer unglaubliche Dinge von ihrem Methusalem.

Diese Wunder traten letzte Saison auch häufig ein. Wer erinnert sich nicht an Pizarros magische Momente: Sein Siegtor zum 2:1 am letzten Spieltag gegen Leipzig, sein Treffer zum 2:2 gegen Dortmund in der Liga oder das zum 2:2 im Pokal. Pizarro riss das Publikum und die Mannschaft mit.

Solche Momente gab es in dieser Saison leider noch nicht zu sehen. Im Pokalspiel gegen Delmenhorst traf Claudio zwar nach seiner Einwechslung doppelt, in der Bundesliga aber konnte er nach seinen Einwechslungen noch nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Die Zuschauer bewegt Claudios Einwechslung zwar immer noch stark, aber der Ruck in der Mannschaft ist derzeit nicht zu spüren. Die Spieler auf dem Platz vermitteln nicht das Gefühl, dass sie an die magischen Momente Pizarros glauben.

Pizarro fehlt der Rhythmus

Dass Claudio diese Saison nicht so zur Geltung kommt, hat nach meiner Ansicht mehrere Gründe. Claudio ist zwar recht gut durch die Vorbereitung gekommen, aber dann haben mehrere Trainingsunterbrechungen dazu geführt, dass er seinen Rhythmus verloren hat. Der Trainingsrückstand, zu dem es dadurch kam, ist zwar nahezu aufgeholt, aber ich habe Zweifel, dass er schon wieder bei 100 Prozent ist. Dafür bräuchte er mehr Einsatzzeiten. Dann würde er auch seinen Spielrhythmus wiederfinden, der für reifere Spieler besonders wichtig ist.

Zudem habe ich das Gefühl, dass Claudio bei seinen Einwechslungen viele Aktionen hat, die weit entfernt vom gegnerischen Tor sind. Er kommt also kaum in die gefährlichen Zonen, in denen er ganz besonders wertvoll für die Mannschaft sein kann. Selbst zum Torabschluss kommt er selten, oder dazu, am gegnerischen Strafraum gefährliche Situationen für Mitspieler zu kreieren.

Keine Wirkung durch Einwechselspieler

Auch mit den Einwechslungen anderer offensiver Spieler wird keine Wirkung erzielt. Es gab in dieser Saison nicht eine Torbeteiligung durch einen Einwechselspieler. Vergangene Spielzeit waren es allein 14 Tore, die Torvorbereitungen durch Einwechselspieler gar nicht eingerechnet. Das sind Treffer, die Werder derzeit fehlen.

Die schlechte Quote in dieser Saison hängt zum einen damit zusammen, dass mit Niclas Füllkrug und Sargent zwei wichtige zentrale Stürmer verletzungsbeding ausfallen. Florian Kohfeldt muss deshalb auf Einwechselspieler zurückgreifen, die in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind, regelmäßig auf Bundesliganiveau zu spielen, wie Benajmin Goller beispielsweise. Oder es wie Johannes Eggestein, der sich scheinbar in einer Formkrise befindet und bei seinen Einwechslungen kaum in Erscheinung tritt, derzeit nicht abrufen kann.

Es bleibt also zu hoffen, dass bei Claudio der Knoten platzt und sich die übrigen Auswechselspieler steigern und ihr Potential zu 100 Prozent ausschöpfen. Dann, davon bin ich überzeugt, werden auch die Auswechslungen wieder Wirkung zeigen.

Dieter Eilts (54)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen in dieser Saison genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.