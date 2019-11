Werders Manager sieht keinen Handlungsbedarf: Frank Baumann möchte die Transferphase im Winter stand heute nicht nutzen. (nordphoto)

Viele Werder-Fans haben dieser Tage einen langen Wunschzettel. Aber nicht für Weihnachten, sondern für den Winter-Transfermarkt. Ein Mittelstürmer, ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, ein schneller Abräumer fürs defensive Mittelfeld, ein gesunder und kopfballstarker Innenverteidiger, vielleicht sogar ein Torhüter: Die bisher so missratene Hinrunde kann einen hierbei auf allerlei Ideen bringen, in allen Mannschaftsteilen. Die Realität am Osterdeich sieht aber anders aus. Denn erstens hat Werder relativ wenig Geld, und zweitens ist Frank Baumann mit seinem Kader „sehr zufrieden“, wie er am Freitag erklärte.

Umdenken bei den Transfers

Demnach plant Werder „im Winter keine Transfer-Aktivitäten“, weshalb auch der in Augsburg unverändert unzufriedene Michael Gregoritsch „kein Thema“ für eine Verpflichtung sei. Ohnehin habe es im Sommer bei Werder ein Umdenken bei den Transfers gegeben, von offensiv zu defensiv, vor allem wegen der vielen Ausfälle in der Abwehr. Deshalb habe man den Innenverteidiger Ömer Toprak und den Außenverteidiger Michael Lang verpflichtet, beide zunächst auf Leihbasis. Baumann: „Wir sind mit dem Kader, so wie er jetzt ist, grundsätzlich sehr zufrieden.“

Ob Gregoritsch im kommenden Sommer vielleicht wieder ein Thema werden könnte, ließ Baumann offen. „Der Sommer“, sagte der Manager, „ist noch sehr weit weg.“ Bis hierhin überwiegt die Hoffnung, dass die vielen Verletzten in der Rückrunde wieder topfit mitwirken können, bis auf die am Knie operierten Kevin Möhwald und Niclas Füllkrug, die frühestens im Saisonfinale wieder ein Thema werden dürften.