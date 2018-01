Ein Verbleib von Werders Luca Caldirola ist weiter ungewiss. (nordphoto)

Für seine Teamkollegen begann die heiße Phase der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt. Im Hotel noch einmal mit dem Trainer sprechen. Noch einmal die Gedanken sortieren. Dann ab in den Bus und auf zum Weserstadion. Was Luca Caldirola währenddessen tat? Er trank Kaffee, zu Hause. Zu Hause schmecke der Kaffee nämlich am besten, schrieb der Werder-Verteidiger am Sonnabendmittag bei Twitter und postete ein Foto mit einer Tasse in der Hand. Der 26-Jährige nahm es also mit Humor, dass er nicht zum Kader für das Hoffenheim-Spiel gehörte.

Coffe at home is always the best have a nice day people ! pic.twitter.com/cJadmoQjRs — Luca Caldirola (@caldiluca3) 13. Januar 2018

In Wirklichkeit dürfte Caldirola aber nicht zum Lachen zumute sein. Schon Ende August 2017 hatte der Italiener angekündigt, dass er sich Gedanken machen müsse, wenn er bis zur Winterpause nicht mehr Spielzeit erhalte. Geändert hat sich seitdem nichts. Auf nur einen Pflichtspieleinsatz kommt Caldirola in der laufenden Saison. Gerüchte aus seiner Heimat bringen ihn immer wieder mit italienischen Klubs in Verbindung, Cagliari Calcio soll sehr interessiert sein. Die Zeichen stehen also auf Abschied, doch Werder sollte Caldirola trotzdem halten. Auch wenn der ehemalige Kapitän der italienischen U21-Nationalmannschaft derzeit kaum Aussichten auf einen Stammplatz hat, gibt es dafür gute Gründe.

In der Innenverteidiger-Hierarchie stehen zwar Niklas Moisander, Milos Veljkovic und Lamine Sané vor Caldirola. Sané ist aber verletzungsanfällig. Und auch Moisander fiel schon mehrmals aus. Ein bundesligaerfahrener Mann wie Caldirola könnte für Werder daher noch viel wert sein, denn aus der U23 hat sich bislang kein Innenverteidiger nachhaltig aufgedrängt.

Die Chance auf der linken Seite

Und wenn es in der Mitte nichts wird, dann eben auf der linken Seite. Nachdem Ulisses Garcia an den 1. FC Nürnberg verliehen wurde, steht mit Ludwig Augustinsson nur noch ein gelernter Linksverteidiger im Kader. Theodor Gebre Selassie oder Robert Bauer könnten auf der linken Seite aushelfen, doch beide sind mit dem rechten Fuß stärker. Caldirola dagegen ist ein Linksfuß. Linksverteidiger hat er sowohl in Bremen als auch bei seiner Leihstation in Darmstadt schon häufiger gespielt.

Dazu kommt, dass sich der Italiener einwandfrei verhält. „Es gibt kaum einen besseren Charakter als Sportler in dieser Mannschaft“, schwärmte Trainer Florian Kohfeldt und fügte hinzu: „Aber das darf niemals meine Entscheidung in sportlicher Hinsicht beeinflussen. Es war eine rein sportliche Entscheidung. Es kann ihn treffen, es kann auch andere treffen.“

Für Werder ist Caldirola eine beruhigende Option in der Hinterhand. Er dürfte wohl nur gehen, wenn noch ein neuer Verteidiger kommt. Der Klub verhält sich damit völlig legitim. Klar, für Caldirola ist die Situation unbefriedigend, doch solche Phasen gehören zu seinem Job. Erst Mitte des vergangenen Jahres hat er seinen Vertrag bis 2019 verlängert. Nur ein halbes Jahr später aufzugeben wäre verfrüht, zumal es bei einem Abschied des Italieners für die Werder-Fans in den sozialen Netzwerken deutlich langweiliger werden würde. Katzenvideos, Berichte von Videospiel-Abenden mit Mitspielern oder eben private Fotos mit der Kaffeetasse in der Hand veröffentlicht dort kein Bremer Profi so regelmäßig wie Luca Caldirola.