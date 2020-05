Es gab verschiedene Varianten, in welcher Abfolge die ausstehenden Spieltage gespielt werden sollen. Am Ende entschied sich die DFL für die naheliegendste, nämlich da weiter zu machen, wo die Saison unterbrochen wurde. Werder steigt am 18. Mai mit dem Heimspiel gegen Leverkusen ein. Tabellarisch ausgedrückt spielt der 17. gegen den 5. – es könnte einfacher sein.

Eine Niederlage kann sich Werder nicht erlauben. Düsseldorf, die Zuhause gegen den Tabellenletzten Paderborn spielen, könnte den Vorsprung mit einem Sieg auf sieben Punkte ausbauen, wenngleich mit zwei Spielen mehr. Der Druck auf Werder würde trotzdem weiter steigen. Vermutlich bemüht sich Florian Kohfeldt auch aus diesem Grund, die Bedeutung der Partie nicht allzu groß werden zu lassen. „Mit unserem Nachholspiel haben wir noch knapp ein Drittel der Saison zu spielen„, betont er. „Es ist noch nicht die Endphase, sondern wir haben noch etwas zu gehen.“

Wichtig, aber kein entscheidendes Spiel

Das mag sein, einen guten Start zu erwischen ist in Werders schlechter Position dennoch von großer Bedeutung. Nicht umsonst bennent Kohfeldt einen der wenigen Vorteile, die die Pause aus seiner Sicht hatte: Die „negative Dynamik" des Abstiegskampfes sei abgerissen. Es gab plötzlich keine weiteren Niederlagen mehr, keine negative Berichterstattung. Seine Spieler konnten dem Dauerdruck entkommen, weil die Liga in die Knie gezwungen wurde.

Jetzt geht es wieder los, aber so richtig weiß kein Trainer und kein Spieler, in welcher Verfassung sich die Mannschaften befinden. Zusätzlichen Druck aufzubauen, ergibt da keinen Sinn. Kohfeldt sagt deshalb über die Bedeutung des Spiels gegen Leverkusen: „Es ist ein wichtiges, aber kein entscheidendes."

Wichtig seien vor allem die Erkenntnisse, die das erste Spiel nach der zweimonatigen Pause liefern werden. „Weil das Spiel ein Indiz sein wird, wie die Spieler mit der Atmosphäre umgehen werden. Wie sie körperlich aus der Pause raus gekommen sind. Wie sie 90 Minuten körperlich tolerieren. Wie lange sie volles Tempo gehen können„, sagt Kohfeldt. Am Ende, dass weiß er natürlich nur zu genau, müssen die Spieler liefern. Es reicht ein Blick auf die Tabelle, um das zu erkennen. Eine Niederlage, sogar ein Remis, wäre ein schmerzhafter Dämpfer gleich zu Beginn. „Die drei Punkte würden uns gut tun“, sagt Kohfeldt dann auch, was ziemlich vorsichtig formuliert ist. Er will spezielle Bedeutung des Spiels gegen Leverkusen nicht noch spezieller machen.