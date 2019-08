Beim 6:1 gegen Delmenhorst erreichte Werder nicht nur die zweite Pokalrunde. In dieser Partie vor großer Kulisse spielte sich auch Josh Sargent aus der Bremer Startelf. Der 19-jährige Amerikaner zeigte gegen den Oberligisten nicht mal im Ansatz, dass er in dieser Saison den Durchbruch schaffen möchte. Nach einer sehr starken Saisonvorbereitung präsentiert sich Sargent damit ausgerechnet zum Saisonstart mal wieder in einer Verfassung, die Werder auf Spitzenniveau nicht weiterhilft.

Trainer Florian Kohfeldt zog deshalb bei seinen Planungen für die Offensive die Notbremse und brachte gegen Düsseldorf überraschend Johannes Eggestein auf der rechten Angriffsseite. Wie schon bei seinen Einsätzen in der vergangenen Saison nutzte der jüngere der beiden Eggestein-Brüder diese Chance überzeugend, schoss Werders einziges Tor und hatte Pech, das ein weiterer Treffer nach einem starken Laufweg wegen Abseits aberkannt wurde. „Er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht“, lobte Kohfeldt, „er ist der Spieler von uns, der am besten zu den tiefen Läufen hinter die Kette ansetzt. Er hat auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich bin ihm da gar nicht gerecht geworden, weil er relativ wenig Spielanteile hatte, weil Josh Sargent es einfach auch gut gemacht hatte.“

Trainingsunfall war kein Grund

Nun darf sich Johannes Eggestein als Gewinner fühlen, auch wenn ihm das selbst schwer fällt, „schließlich haben wir verloren“. Trotz der 1:3-Niederlage durfte er ein positives Fazit ziehen: „Ich habe versucht, mich reinzuwerfen. Ich hatte ein paar gute Aktionen, das hilft mir bei meinem Selbstvertrauen, darauf kann ich persönlich schon aufbauen.“ Zumal Werder mit ihm in der Startelf durchaus auch hätte gewinnen können. „Wir hatten gute Kombinationen nach vorne und auch die Chancen, wenn wir daraus Tore machen, geht das Spiel ganz anders aus“, sagte Eggestein.

Sargent nicht von Beginn spielen zu lassen, war keine Nachwirkung des Zusammenpralls mit Jiri Pavlenka unter der Woche im Training, betonte Kohfeldt: „Nein, es war eine rein sportliche Entscheidung.“ Möglicherweise erhält Sargent schon am Sonnabend bei der TSG Hoffenheim die Chance, eine steile Lernkurve zu zeigen. Denn für das wichtige Auswärtsspiel droht der Ausfall von Milot Rashica wegen muskulärer Probleme. Ein Sargent in guter Form wäre für den Trainer auch deshalb von Vorteil, weil er mit dem vielseitigen Johannes Eggestein eigentlich eine Umschulung zum torgefährlichen Mittelfeldspieler abschließen wollte.