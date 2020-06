Gehen nach der Saison getrennte Wege: Werders Trainer Florian Kohfeldt und sein Toptorschütze Milot Rashica. (nordphoto)

Es war schon ein sehr merkwürdiger Zufall, dass Milot Rashica ausgerechnet in Mainz keine Sekunde für Werder spielte. Ausgerechnet jetzt, wo der Leipziger Nationalstürmer Timo Werner gerade für eine hohe Millionenablöse beim FC Chelsea unterschrieb – und jede Zeitung und jedes Portal rund um den RB-Verein nun das berichtete, was der WESER-KURIER schon im April schrieb: Dass der Werner-Nachfolger aus Bremen kommen und Milot Rashica heißen soll. Das sorgte natürlich nun für weitere Spekulationen.

Bis zum Spiel in Mainz hatte sich Werders Trainer Florian Kohfeldt schließlich immer äußerst schützend vor seinen zunehmend erfolglosen Torjäger gestellt und ihn an manchen Tagen sogar zu sehr gestreichelt. Jetzt war damit Schluss. Weil Rashica auch Werder inzwischen längst erzählt hat, dass er den Klub in diesem Sommer verlässt? Derlei kommt in der Kabine einer abstiegsbedrohten Mannschaft natürlich nicht gut an und sorgt für Spannungen, auch Kohfeldt wird ihm keinen Beifall geklatscht haben. Oder war da noch mehr?

„Es gab keinen Vorfall“

Hat Rashica, der künftig in der Champions League statt in der zweiten Liga spielen will, in dieser Woche intern irgendeine Aktion gehabt, die ihn in Ungnade fallen ließ? Wohnungssuche in Leipzig oder ähnliche Geschichten? Frank Baumann dementiert das. „Es gab definitiv keinen Vorfall in dieser Woche“, betont Werders Manager, „es ist zu 1000 Prozent so, wie der Trainer es gesagt hat.“ Kohfeldt hatte die 90 Minuten auf der Bank rein sportlich begründet. Rashica sei zuletzt nicht in Topform gewesen, zudem sah der Matchplan weniger Räume für ihn vor, und nach der Mainzer Führung seien andere Qualitäten gefragt gewesen.

Dem schließt sich auch Baumann inhaltlich an. „Es gab keine Vorgabe oder Empfehlung von meiner Seite, Milot nicht spielen zu lassen“, sagt der Manager, „Milot war in den letzten Wochen wirklich nicht in Topform. Für dieses Spiel in Mainz war er vielleicht nicht der richtige Spielertyp. Durch die Mainzer Führung brauchten wir dann in der Offensive eher andere Varianten. Inzwischen haben wir im Angriff wieder die Wahl, und in diesem Fall waren dann zentrale Stürmer gefragt, weil wir mehr mit Flanken und hohen Bällen gearbeitet haben. Deshalb hat Milot nicht gespielt. Aber das kann am Samstag gegen Köln schon wieder komplett anders aussehen.“ Abwarten...