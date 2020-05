Konzentriert auf das erste Geisterspiel in Bremen: Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Die Stammspieler Ludwig Augustinsson (Verletzung am Oberschenkel) und Davy Klaassen (Gelbsperre) werden im Bremer Kader gegen Leverkusen fehlen, auch Claudio Pizarro hat sich eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen und muss nun um ein würdiges Karriere-Ende kämpfen. Vor dem Geisterspiel am Montag (20.30 Uhr) im Weserstadion will Trainer Forian Kohfeldt trotzdem nicht klagen: „Das würden andere Vereine vielleicht machen, wenn ihnen vier bis fünf Stammspieler ausfallen. Bei uns fehlen ja weiterhin auch Leute wie Niclas Füllkrug, Ömer Toprak oder Kevin Möhwald. Wir können vor diesem Montagsspiel trotzdem aus der besten Personalsituation schöpfen, die wir in dieser Saison hatten. Deshalb fühlt es sich nicht so schlimm an, auch wenn Ausfälle natürlich nie positiv sind.“

Augustinsson fehlt wohl nur ein Spiel

Augustinsson könnte auf der defensiven Außenbahn durch Marco Friedl oder Michael Lang ersetzt werden, „vielleicht lassen wir uns auch eine ganz andere Lösung einfallen“, sagte Kohfeldt am Sonntag. Gegen Freiburg am kommenden Wochenende soll Augustinsson ebenso wieder zur Verfügung stehen wie - natürlich - Klaassen. Werders niederländischen Vizekapitän kann Kohfeldt gegen Leverkusen nicht gleichwertig ersetzen, sieht aber genügend Varianten. Er nennt zum Beispiel Philipp Bargfrede, „der in den vergangenen Wochen und Monaten das gleiche Trainingsprogramm absolviert hat wie die anderen Spieler“. Es sei aber auch eine Umstellung hin zu einer offensiveren Aufstellung möglich, hier nannte Kohfeldt die Spieler Leo Bittencourt, Johannes Eggestein, Fin Bartels und Yuya Osako als denkbare Optionen.

Worauf Kohfeldt sich freut

Nervös sei er nicht vor dem ersten Spiel nach der Unterbrechung, erklärte Kohfeldt, „es fühlt sich ein wenig so an wie das erste Spiel nach einer Sommerpause“. Natürlich mit einem gravierenden Unterschied: Es wird weit und breit keine Fans geben. „Deshalb“, sagte Werders Cheftrainer, „freue ich mich schon jetzt unbändig auf den Tag, wo wir wieder durch eine Menschenmenge zum Stadion fahren.“