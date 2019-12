Sicher verwandelt: Milot Rashica trifft per Elfmeter zum 1:0 gegen Wolfsburg. (dpa)

Die Wolfsburger versuchten fast alles. William nahm erst den Ball in die Hand, dann stellte er sich auf den Elfmeterpunkt. Es folgten Wortgefechte, weitere Spieler kamen hinzu, doch das half alles nichts. Milot Rashica ließ sich einfach nicht verunsichern. Da Schiedsrichter Robert Kampka noch über Funk mit dem Video-Assistenten kommunizierte, musste Werders Stürmer quälend lange Minuten auf die Ausführung des Elfmeters warten. Da können die Nerven schon einmal verrückt spielen, Rashica aber ignorierte die Wolfsburger Psychospielchen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0. „Ich habe einfach abgewartet, was der Schiedsrichter entscheidet. Ich war sehr selbstbewusst“, sagte der 23-Jährige später.

Insgesamt drei Elfmeter hat Rashica nun in der Bundesliga geschossen, alle waren drin. Ist er also künftig Werders Elfmeterschütze Nummer eins? Nicht unbedingt, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Wir haben eine gute Lösung gefunden. Es gibt eine Gruppe von ein paar Spielern, die infrage kommen. Die Jungs klären vor dem Spiel, wer schießt.“

Für Rashica ist dieses Prozedere vollkommen in Ordnung. „Wir haben mehrere Spieler, die gut schießen können“, sagte er und fügte hinzu: „Ich fühle mich gerade gut. Es ist kein Problem, wenn ich wieder schieße.“ In Wolfsburg habe er sich mit Davy Klaassen und Ludwig Augustinsson abgesprochen, erzählte Rashica. „Ich habe gesagt, dass ich mich gut fühle. Das war die richtige Entscheidung.“

Mit bereits fünf zugesprochenen Elfmetern führt Werder übrigens diese Wertung der Bundesliga zusammen mit Union Berlin an. Da er bisher immer verwandelte, dürfte Rashica auch beim nächsten Bremer Strafstoß das Erstzugriffsrecht genießen. Zumal Klaassen in dieser Saison zwei von drei Elfmetern verschoss. Dass sich Kohfeldt trotz Rashicas Nervenstärke nicht dauerhaft auf einen festen Schützen festlegen will, hat aber einen Grund: „Ich will den Gegnern nicht die Gelegenheit geben, sich auf ein spezielles Schussmuster vorzubereiten.“